rbb: Mirko Wohlfahrt, über die Zukunft des "Turniers der Meister" wird derzeit viel spekuliert. Vor allem darüber, ob es auch im kommenden Jahr stattfinden wird. Können Sie Licht ins Dunkel bringen?

Mirko Wohlfahrt: Unter dem Strich ist es so, dass wir einen Vertrag hatten, die Weltcup-Serie von 2016 an zu begleiten, also die Qualifikation für Olympia durchzuführen, bis 2019. Wir würden uns gern auch für die kommende Serie bewerben. Und unser aktueller Kenntnisstand ist der, dass diese Serie 2021 beginnt, und zwar im Frühjahr. Das würde bedeuten, dass wir auf unseren alten, angestammten Termin zurückkehren könnten (Statt wie zuletzt im November, Anm. d. Red.), was positiv wäre.