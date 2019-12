Die BR Volleys eilen weiter von Sieg zu Sieg. Mit dem 3:0-Erfolg gegen Herrsching sicherten sich die Berliner am Sonntag den Einzug ins Pokalfinale. Im Endspiel haben sie gegen Düren die Chance auf ihren fünften Pokalerfolg.

Jubel bei den BR Volleys: Das Team von Trainer Cedric Enard ist am Sonntagnachmittag mit einem 3:0-Erfolg (25:17, 25:21, 25:17) gegen die WWK Volleys Herrsching ins Pokalfinale eingezogen.

Nach einem souveränen ersten Durchgang steigerten sich die Gäste aus Bayern im zweiten Satz und forderten die Berliner lange heraus. Doch die Berliner konnten sich in der entscheidenden Phase absetzen und verwandelten ihren ersten Satzball zur 2:0-Führung. Eine Wirkungstreffer, der dazu führte, dass die Berliner im letzten Durchgang keine große Mühe mehr hatten, ihren ersten Finaleinzug im Pokal seit der Saison 2016/2017 perfekt zu machen.

Das Endspiel um den Pokal, den die Berliner zuletzt 2016 gewinnen konnten, findet am 16. Februar 2020 in Mannheim statt. Gegner sind die Powervolleys aus Düren, die sich am Nachmittag ebenfalls mit 3:0 gegen Rottenburg durchsetzten.