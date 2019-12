Enard unterzeichnete bei den Esten einen Zweijahresvertrag. Am Sonntagabend war er in Tallinn vorgestellt worden. Der 43-jährige Franzose soll Estlands Volleyballer auf die Europameisterschaft 2021 im eigenen Land vorbereiten. "Der dortige Verband hat sich sehr um mich bemüht", sagte Enard zu seinem neuen Engagement. "Mit der Heim-EM haben wir eine für den Verband wichtige Großveranstaltung vor uns, für die wir uns in den nächsten beiden Jahren bestmöglich in Form bringen wollen."

Bei den BR Volleys stößt Enards Entscheidung auf Verständnis. "Wir freuen uns, dass ihm dieses Vertrauen entgegengebracht wird. Es ist eine Anerkennung für seine bisher geleistete Arbeit", sagte Manager Kaweh Niroomand.