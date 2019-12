Vierter Sieg in Serie

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Der 3:0-Erfolg (25:18, 25:23, 25:17) über Vilsbiburg (Bayern) am Samstagabend war für die Brandenburgerinnen bereits der vierte in Serie. Mit sieben Siegen aus acht Spielen steht die Mannschaft von Trainer Guillermo Hernandez auf dem dritten Tabellenplatz.