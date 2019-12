Die BR Volleys haben ihre Erfolgsserie in der Volleyball-Bundesliga fortgesetzt. Der deutsche Meister gewann am Samstagabend den "Klassiker" beim VfB Friedrichshafen mit 3:2 und feierte damit im elften Ligaspiel den elften Sieg. Die Berliner, die verletzungsbedingt auf ihre Diagonalangreifer Benjamin Patch und Kyle Ensing verzichten mussten, wehrten im dritten Satz fünf Satzbälle ab und holten sich den Durchgang noch mit 29:27. Friedrichshafen rettete sich zwar in den Tiebreak, doch den entschieden die Gäste schließlich mit 18:16 für sich.

Die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen kassierten dagegen ihre zweite Niederlage in Folge. In einem hart umkämpften Spiel über 132 Minuten verloren die Brandenburger am Samstagabend in heimischer Halle gegen den Tabellennachbarn TV Rottenburg mit 2:3 Sätzen (23:25, 25:22, 23:25, 26:24, 11:15).

Vor 635 Zuschauern hielt Bestensee die Partie lange Zeit offen, konnte zweimal einen Satzrückstand egalisieren, musste sich aber im entscheidenden Durchgang geschlagen geben. Durch die zwei Satzgewinne holte das Team von Trainer Mirko Culic zumindest noch einen Zähler, droht aber den Anschluss an den achten Tabellenplatz vorerst zu verlieren. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs.