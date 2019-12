Die BR Volleys sind mit einem souveränen Sieg in die Volleyball-Champions-League gestartet. Der deutsche Meister setzte sich zum Auftakt der Gruppenphase am Dienstagabend vor 4.219 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 3:0 (25:21, 25:15, 26:24) gegen den slowenischen Meister - den Außenseiter in der Vorrundengruppe - ACH Volleys Ljubljana durch.