Die Finals der Männer und Frauen in der Volleyball-Champions-League finden auch 2020 in Berlin statt.

Gespielt wird am 16. Mai in der 9.000 Zuschauer fassenden Max-Schmeling-Halle, wie der Europäische Volleyball-Verband CEV am Donnerstag in der deutschen Hauptstadt bekanntgab. "Ich freue mich auf eine weitere fantastische Volleyball-Party in Berlin. Die Finals 2019 waren ein wahrlich revolutionärer Moment in der Geschichte des europäischen Volleyballs. Wir sind froh, dass wir mit unseren deutschen Partnern Einigung über eine weitere Ausrichtung erzielen konnten", sagte CEV-Präsident Aleksandar Boricic.