Die BR Volleys haben im insgesamt 15. Pflichtspiel der Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen.

Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard unterlag am zweiten Spieltag in der Champions League-Gruppe B bei Fakel Nowy Urengoj aus Russland mit 0:3 (22:25, 18:25, 17:25). Eine Woche zuvor waren die Volleys mit einem 3:0 Erfolg gegen ACH Volley Ljubljana (Slowenien) in die Königsklasse gestartet.

In Sibirien traten die Berliner allerdings als Außenseiter an. Zumal die Volleys auf Benjamin Patch verzichten mussten. Der Außenangreifer hatte sich beim 3:0-Sieg im Pokal-Halbfinale gegen die Volleys Herrsching am Sonntag einen innenseitigen Anriss der linken Achillessehne zugezogen, wie der Verein am Mittwoch mitgeteilt hatte.