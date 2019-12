Dass jener Mittwochabend einer für die Geschichtsbücher wird, wissen sie beim SC Potsdam schon vorher - nein besser: Sie fühlen es. "Die Vorfreude war natürlich riesig", sagt Eugen Benzel, "wir haben fünf Monate darauf hingearbeitet." Auf dieses eine Spiel, das anders ist als alle anderen Spiele zuvor. Es ist der 4. Dezember 2019 an dem die Bundesliga-Volleyballerinnen aus der brandenburgischen Landeshauptstadt in der heimischen MBS-Arena auf die europäische Bühne treten. Zum ersten Mal überhaupt in der Historie des Klubs.

Es ist diese Tatsache, die dieses Spiel, das ohnehin besonderer kaum sein könnte, noch einmaliger macht. Und beim SC alle mit großem Stolz erfüllt. "Das war Krimi und Volleyball-Entertainment pur mit dabei", sagt Benzel. Ein Erlebnis, "super für den Verein, super für die Stadt und super für die Zuschauer." Ganz so, wie sie es sich erhofft hatten. Drei Mal hatte der Verein zuvor schon die Chance, am CEV-Cup - dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb - teilzunehmen. Immer lehnten sie ab. Vor allem aus finanziellen Gründen. Vor dieser Saison fühlten sie sich nun bereit. Für den großen Schritt. Raus ins Rampenlicht.

Der Gegner im CEV-Cup? Dinamo Kasan. Mehr Glanz geht nicht. Champions League, Klub-WM - die Russinen haben alles gewonnen. Doch Potsdam - die Neuen, ja: die eigentlich hoffnungslosen Außenseiterinnen - lassen sie an jenem Abend wanken. "Wir sind sehr glücklich, dass so ein gutes Ergebnis rausgekommen ist", sagt Benzel. Er ist der Teammanger. Und er sagt es, obwohl sie am Ende verlieren. Mit 2:3 im Tiebreak. "Niemand hätte damit gerechnet hat, dass wir gegen so eine europäische Hochburg so gut mithalten können."

Es ist weniger Zufall, als vielmehr logische Konsequenz. Die Entwicklung der Potsdamerinnen ist - das lässt sich ohne Hang zur Übertreibung festhalten - beeindruckend. Es ist eine Zeit der ersten Male - eine, in der Leistungsgrenzen verschoben werden. In der vergangenen Saison feierte der Klub seine Premiere im Playoff-Halbfinale. Zuvor war er noch nie unter die besten vier Mannschaften gekommen. In nunmehr fast zehn Jahren im deutschen Volleyball-Oberhaus.

Es ist Aufmerksamkeit, die in Zukunft helfen kann - und soll. Um auf den großen Schritt die nächsten folgen zu lassen. Ein Beispiel? Die Suche nach Personal. "Wenn man eine sehr gute Spielerin bekommen will, muss man auch mal international spielen oder gespielt haben", sagt Benzel, "das sind schon kleine Faktoren, die entscheiden können." Und auch wer in der Vorbereitung bei den großen Events mitmischen will, hat am besten europäische Teilnahmen im Briefkopf stehen. "Die Top-Teams, zu denen man dann fährt, verlangen, dass man eine gewisse Qualität hat. Und wenn man schon mal international mitgespielt hat und die schon einmal etwas von einem gehört haben, hat man natürlich auch größere Chancen."

Und das Projekt Europa prägt, ja: Es verändert die Rahmenbedingungen. Es ist ein bewusster Akzent. Im Wettbewerb mit der sportlichen Konkurrenz in Potsdam jenseits des Volleyballs, die ebenso um Zuschauer und Unterstützung buhlt. Aber auch in der Wahrnehmung weit über die Stadtgrenzen hinaus. "Es führt zu einem guten Prestige - auch weil wir uns gegen Kasan gleich sehr gut präsentiert haben", sagt Benzel. Es trudelten internationale Glückwünsche ein. "Wir waren auf der europäischen Verbandshomepage auf der Startseite."

Wohin der Weg des SC Potsdam mittel- und langfristig führen soll? So richtig aus der Reserve locken lassen will sich Benzel nicht. Die Devise lautet: Ball flachhalten. "Wir schauen uns erstmal an, wie sich das Ganze entwickelt", sagt er. Sie wissen, dass der Trend zuletzt stetig bergauf ging. Aber sie wissen auch, dass einer der Garanten ihres Erfolgs war und ist, nichts zu überstürzen. Auf den richtigen Moment zu warten - so wie bei der CEV-Cup-Teilnahme. "Die Infrastruktur und das Personelle müssen einfach passen", sagt Benzel. Was nicht heißt, dass sie keine Wünsche haben: "Wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren die nächsten Schritte gehen können. Aber das steht noch alles in den Sternen."

Zunächst wollen sie die vergangene Saison bestätigen. Mit einer Mannschaft, die früh in der Vorbereitung zusammen war. Die sich gut versteht. Und die mit Guillermo Hernandez einen Trainer hat, der seit seiner Verpflichtung vor gut einem Jahr für sichtbaren spielerischen Fortschritt gesorgt hat. Mit dem Spanier stand Benzel schon lange in Kontakt. Und für den Potsdam eine Wunschstation war und ist. "Er ist ein sehr akribischer Trainer. Er analysiert von morgens bis abends", sagt der Teammanager. Das ist die eine Seite. Die andere ist die Emotionalität von Hernandez. Es kann schonmal laut werden. Wenn's läuft, aber auch, wenn Dinge nicht passen. "Er hat von der ersten Sekunde an gezeigt, dass er für das Team lebt", sagt Benzel, "wir sind sehr froh, dass er bei uns ist."