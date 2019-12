Ein Festabend war es ohnehin für den SC Potsdam - und beinahe endete er auch noch mit einer großen sportlichen Überraschung: Die Volleyballerinnen aus der brandenburgischen Landeshauptstadt zwangen bei ihrer Premiere im CEV-Pokal das russische Top-Team Dinamo Kasan in den Tiebreak und mussten sich am Mittwochabend in der Runde der letzten 32 am Ende nur denkbar knapp mit 2:3 (17:25, 25:18, 25:20, 20:25, 12:15) geschlagen geben.