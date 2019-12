Die Wasserfreunde Spandau 04 haben in der Wasserball-Champions-League einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert.



Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Dienstagabend beim russischen Club Sintes Kasan mit 12:11 durch. Damit zogen die Berliner auch in der Tabelle an Kasan vorbei.



Für Spandau geht es am Wochenende mit den Partien gegen den ASC Duisburg und die SG Neukölln weiter. Am 13. Dezember steht dann das nächste Spiel in der Champions League bei den starken Ungarn von VK Szolnok an.