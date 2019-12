rbb Bild: rbb

Winterschwimmerin Jaqueline Jänicke - Die Eiskönigin

16.12.19 | 14:43 Uhr

Der Winter hat bekanntlich seine ganz eigenen Sportarten und Disziplinen. Dass darunter auch der Schwimmsport fällt, wissen allerdings vermutlich die Wenigsten. Dabei kann sich das lohnen, wie das Beispiel der 57-jährigen Jaqueline Jänicke beweist.

Die klassischen zwei Fragen, die Jaqueline Jänicke rund um die Ausübung ihres Sports am häufigsten gestellt bekommt: "Sie gehen da jetzt nicht rein, oder?" Und: "Sie waren da jetzt nicht drin, oder?" Verständliche Fragen sind das, denn Jaqueline Jänicke ist Winterschwimmerin: Sie steigt - in der freien Natur - ins Wasser, wenn andere darüber nachdenken, Schneeketten aufzuziehen. Und das ganz ohne Neopren, einfach nur im Badeanzug.



Ab 200 Meter gilt es als Marathon

Seit 2015 steigt die heute 57-jährige Grundschullehrerin ins kalte Nass. Sie ist Vize-Weltmeisterin und wurde im vergangenen Jahr Siegerin im Gesamtweltcup - nicht etwa der Senioren, sondern aller Altersklassen. "Das ist das, worauf ich am meisten stolz bin", sagt sie. Viele Starts habe sie dafür absolviert, und sowohl die kurzen als auch die langen Strecken. Wobei das mit den langen Strecken relativ ist, denn bei eisigen (Wasser-)Temperaturen gelten schon die 200 Meter als kleiner Marathon. Auch, weil hier keine Voll-Profis an den Start gehen und das Tempo im Vergleich zum sommerlichen Schwimmen in offenen Gewässern um einiges langsamer ist.



Gefährlich und gesund zugleich

Als Königsdisziplin gelten die 1.000 Meter, die sogenannte Eismeile. Keine Wettkampfstrecke, aber so etwas wie der "Mount Everest" für Winterschwimmer, etwas, das man machen muss, um es gemacht zu haben. Drei Mal pro Woche trainiert die Potsdamerin, ihr Mann Ralf ist immer an der Seite: Aus Liebe zu seiner Frau, zum Sport, den er selbst lange ausgeübt hat und - aus Sicherheitsgründen. Ganz ungefährlich ist die Angelegenheit nämlich nicht und am gefährlichsten dann, wenn eigentlich alles vorbei ist, wenn die Schwimmerinnen oder Schwimmer wieder an Land kommen. Dann ist der Herz-Kreislauf am meisten unter Stress, weil die Körpertemperatur nach dem Rausgehen nochmals absinkt. Wer es auch mal ausprobieren wolle, so Jänicke, wer auch einmal in fast eiskaltes Wasser steigen möchte, solle daher vorher auch unbedingt zum Arzt gehen. Wer dann grünes Licht erhält, den erwartet allerdings auch ein positiver, medizinischer Effekt. "Seit ich das mache, bin ich kaum noch krank", sagt Jänicke, die früher von November bis April "dauerkrank" gewesen sei.



Tipps? Den Sommer nie beenden!

Ganz ohne ist Winterschwimmen auch für sie nach wie vor nicht. "Wir sind schon von zu Hause ans Wasser, dann mit den Füßen drin gewesen und dann: 'Ach ne, heute nicht'", sagt Jänicke, die weiß: "Es gibt den inneren Schweinehund. Oder der Körper kann an dem Tag wirklich nicht. Und das kann ich ganz gut unterscheiden inzwischen." Gegen den Schweinehund immerhin hat sie noch ein paar Tipps parat: "Wenn ich erstmal lange nachdenke, drehe ich um und gehe wieder raus. Also ausziehen, reingehen, zügig, und dann - los." Für absolute Neulinge gilt: "Ich würde nicht erst ins Wasser gehen, wenn es schon so kalt ist. Sondern den Sommer nie beenden. Dann gewöhnt sich der Körper anders dran." Dass er sich an die Temperaturen rund um null Grad nie so richtig gewöhnt, sieht man, wenn Jaqueline Jänicke nach einer Trainingseinheit aus dem Wasser steigt. Wenn die Choreographie beginnt, die sie und ihr Mann über die Jahre perfektioniert haben. Abtrocknen, mehrere Lagen Kleidung an den Leib, eine Wärmflasche dazwischen und dann - heißer Tee. Die Hände sind noch taub, der Becher der Thermoskanne wird in ihren zittrigen Händen zu einer Mini-Zentrifuge. Und auch der Mund ist noch wie benommen von der Kälte. Jänicke redet dann ein wenig undeutlich, ein bisschen wie leicht angetrunken.



Nach dem Winterschwimmen heißt es: mindestens drei Lagen und viel warmer Tee. | Bild: rbb

Ansteckende Euphorie

Vielleicht sind es auch nur die Glücksgefühle. Jänicke sagt: "Beim Schwimmen merkt man, wie die Wärme ins Zentrum (des Körpers, Anm. d. Red.) rutscht. Da wird mir richtig warm. Das ist ein geniales Gefühl." Eine Euphorie, die ansteckend wirkt. Wer Jänicke über ihren Sport reden hört, überlegt zumindest, es ihr einmal gleich zu tun. So wie im April, als die Grundschullehrerin auf Klassenfahrt war, als ihre Schülerinnen und Schüler ihr zeigen wollten, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Neun Grad "warm" sei das Wasser gewesen, so Jänicke, und die Schüler nur so reingerannt. Um sofort wieder umzudrehen. Aber selbst Jaqueline Jänicke sagt: "Es ist immer wieder schwierig, reinzugehen." Andererseits: "Wenn ich dann drin bin, ist es ok." Bis wieder jemand fragt: "Sie waren da jetzt nicht drin, oder?"

