"Es wird nicht leichter, du wirst besser", steht an der Wand vor Anne-Sophie König geschrieben. In der Trainingshalle des Berliner TSC stößt die Athletin gerade schwungvoll eine 70 Kilogramm schwere Langhantel über ihr blondes Haar.

König weiß, wovon sie spricht: Im vergangenen Jahr gewann sie die Berliner Meisterschaft in ihrer Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm. Bei den Deutschen Meisterschaften in Obrigheim belegte sie Anfang Dezember einen starken sechsten Rang.

Ihr Weg hin zur professionellen Gewichtheberin begann für sie im Jahr 2013 beim Crossfit. Dort ist das Stemmen von Gewichten nur eine Übung von vielen. Aber nach und nach entwickelte sich die sogenannte "Königsdiziplin des Kraftssports" mit der 1,80 Meter langen Hantelstange zu Königs großer Stärke. "Krafttraining ist einfach so etwas Messbares und für mich persönlich etwas Gutes, denn damit kann ich immer meinen Erfolg weiterverfolgen."

Nach den ersten guten Ergebnissen bei Wettkämpfen warb sie Ende 2018 ein Verantwortlicher des Berliner TSC ab. Mittlerweile gehört König zur Bundesliga-Mannschaft des Vereins aus Prenzlauer Berg. Möglich war das nur mit viel Selbstdisziplin und hartem Training.



"Mein Ehrgeiz ist riesig, das war schon immer so", sagt König. "Es ist gut für mich zu sehen, was ich im Vergleich zur Konkurrenz noch so rausholen kann. Aber vor allem auch im Vergleich zu mir selbst." In zwei bis drei Jahren, so peilt sie an, soll es bei ihren Wettkämpfen auch um die Medaillenplätze gehen.