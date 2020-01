imago images/Contrast Audio: Inforadio | 20.01.2020 | Jakob Rüger | Bild: imago images/Contrast

0:4-Pleite gegen Bayern - Herthas Realität heißt Abstiegskampf

20.01.20 | 08:23 Uhr

Verbal spielte Hertha im Wintertrainingslager schon mit den Großen. Auf dem Platz gab es gegen Bayern aber eine heftige Niederlage. Eine zahnlose Offensivleistung bereitet Sorgen, während die Kommentare des Trainers aufhorchen lassen. Von Till Oppermann



Kurz nach Abpfiff des Bundesligaspiels gegen den Münchener Rekordmeister herrscht eine seltsame Stimmung unter den Herthanern im Berliner Olympiastadion. Viele hatten schon vor dem Ende des Spiels den Heimweg angetreten, die Verbliebenen reagieren still auf die deftige Niederlage zum Rückrundenauftakt. Zwar werden die Spieler beim obligatorischen Gang Richtung Kurve nicht ausgepfiffen, auf eine aufmunternde Reaktion der Fans warten sie allerdings ebenso vergeblich. Selbst in die Hymne will keiner so richtig einstimmen. Das stoische Schweigen wirkt ebenso ratlos wie Herthas Auftritt in der zweiten Hälfte.



Die Abwehr soll's richten

Seit Jürgen Klinsmanns Amtsantritt steht fußballerisch vor allem eines im Fokus: eine stabile Defensive. Mit Erfolg, denn seit der Niederlage beim Debüt gegen den BVB war Hertha ungeschlagen. Vor dem Bayern-Spiel war die Vorgabe des Trainers klar: "Unser Augenmerk liegt darauf, dass wir sehr kompakt agieren, die Räume zuschieben und denen wenig Platz geben." Es winkte ein Vereinsrekord. Zum ersten Mal in Herthas Bundesligageschichte hätte man vier Mal in Folge zu Null gespielt. Ohne Frage eine starke Serie, als Plan gegen eine der besten Offensiven der Liga aber zu wenig. In dieser Saison erzielt der FCB bisher in jedem Spiel mindestens ein Tor. Wer da etwas Zählbares holen möchte, muss also mindestens einmal selbst treffen. Auch Klinsmann schien das bewusst zu sein: "Heute ging es gegen einen Gegner, der aus dem Nichts ein Tor machen kann."



"Uns fehlt der enorme Wille"

Trotzdem gelingt es Hertha vor ausverkauftem Haus nie, die Bayern ernsthaft in Gefahr zu bringen. Auch in der besten Phase der Gastgeber ab der 15. Spielminute entstehen die wenigen Torchancen eher zufällig. Auf ein geordnetes Aufbauspiel, beispielsweise über den Neuzugang Santiago Ascasibar, warten die knapp 75.000 Zuschauer vergeblich. Laut Klinsmann nicht in erster Linie ein taktisches Problem: "Da fehlt uns der enorme Druck und der enorme Wille." Das wolle man nun im Training noch intensiver angehen. Vielleicht sollte da auch der Trainer genau aufpassen. Zumindest am Sonntag fehlt ihm der Glaube: "Wir haben vor dem Spiel klar gesagt: Wenn wir einen Punkt holen, ist das klasse. Ein Dreier wäre Wahnsinn." Eine mutlose Floskel, die nicht zu Herthas letzten sechs Liga-Duellen mit dem Rekordmeister passen will. Vier Unentschieden, ein Heimsieg, eine knappe Niederlage in München beweisen: Bayern ist angreifbar.



Enttäuschung bei Jordan Torunarigha und Marvin Plattenhardt. | Bild: imago images/Contrast

Hertha lässt die Aggressivität vermissen

Dabei erwartet niemand, dass Hertha feldüberlegen das Spiel diktiert. Auch Ex-Coach Pal Dardai legte stets Wert auf eine stabile Defensive. Gleichzeitig lebten seine Mannschaften von eben jenem "enormen Willen". Auch gegen den Ball lässt Hertha diesen am Sonntag vermissen. Kompakt gestaffelt ziehen sich die Blau-Weißen zurück. Pressing ist quasi nicht existent. Den Bayern sollen die Flügel überlassen werden, Hertha macht die Mitte eng und versucht im ersten Durchgang die teilweise inspirationslosen Flanken der Gäste zu klären. Sobald die Münchener nach dem Seitenwechsel das Tempo anziehen, schwimmt Hertha. Nach Chancen im Minutentakt trifft schließlich Thomas Müller. "Nach dem ersten Tor wurde es dann sehr schwer", konstatiert der wiedermal glücklose Davie Selke. Kurz darauf fällt nach einem Elfmeter das 0:2. Klinsmann zufolge habe das seiner Mannschaft "das Genick gebrochen." Die Hertha ergibt sich jetzt ihrem Schicksal. Am Ende haben die Münchener 63 Prozent Ballbesitz und sind trotzdem vier Kilometer mehr gelaufen.



Klünter legt den Finger in die Wunde

"Wir haben zu viel Kraft in der Defensive gelassen", entschuldigt sich Lukas Klünter für das fehlende Aufbäumen. Klar, jeder Fußballer weiß: Verteidigen ist anstrengend. Die 113,1 Kilometer, die Hertha am Sonntag insgesamt zurücklegt, bedeuten allerdings im Bundesliga-Durchschnitt nur Platz 16. Und das, nachdem Hertha als erste Mannschaft in die Rückrundenvorbereitung startete und im Trainingslager die Fitness in den Fokus rückte. Nicht unbedingt die Navy-Seal-Attitüde, von der Performance Manager Arne Friedrich träumt. Sowieso sollte man bei Klünters Aussagen genau hinhören. Der sagt, anders als sein Trainer, was sich Hertha im Spiel nach vorne wünscht: "Wir haben uns vorgenommen, über die Außen zu kommen, das hat bedingt geklappt." Und ist trotzdem der richtige Ansatz. Die größte individuelle Klasse der Offensivakteure besitzen Javairo Dilrosun und Dodi Lukebakio. Besonders im Eins gegen Eins können sie jeden Verteidiger in der Bundesliga vor Probleme stellen. Um diese Klasse auszuspielen, brauchen sie allerdings häufiger den Ball im gegnerischen Drittel.



Ein Transfer könnte helfen

Davon würde auch Davie Selke profitieren. Bisher hat Herthas Sturmspitze erst ein Tor erzielt. Er hängt sich rein, braucht allerdings zu viele Chancen für einen Treffer. Auch am Sonntag stimmt sein Einsatz. Seine vier Abschlüsse stellen für Manuel Neuer im Bayern-Tor jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr dar. Die zahlreichen Transfergerüchte der vergangen Wochen drehen sich vor allem um Mittelfeldspieler. Vielleicht sollte Manager Michael Preetz die letzten Tage des Transferfensters lieber für die Suche nach einem effizienteren Stürmer nutzen. Selke selbst kündigt an: "Wir wollen unseren Weg fortfahren." Statistisch gesehen würde das bedeuten, dass sich Hertha weiter wenige Torabschlüsse erspielt. Mit 175 Versuchen sind die Berliner abgeschlagenes Liga-Schlusslicht. Keine guten Voraussetzungen, bedenkt man, dass der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur zwei Punkte beträgt.



Sendung: Inforadio, 20.01.2010, 06:15 Uhr