Teamcheck vor dem Rückrundenstart - Hertha und der Klinsmann-Spagat

14.01.20 | 07:22 Uhr

Hertha BSC will in den kommenden Jahren groß rauskommen, muss aktuell aber gegen den Abstieg kämpfen. Dieser spannende Spagat soll mit Jürgen Klinsmann gelingen. Der Trainer setzt auf sehr spezielle Methoden. Von Dennis Wiese

So lief die Hinrunde

Enttäuschend bis katastrophal. Nach viereinhalb Jahren unter Trainer Pal Dardai wurde Fußball mit den Attributen "sicher" und "kompakt" der Geschäftsführung zu bieder. Herthas Chefetage wollte stattdessen"ansehnlich" und "offensiv". Ante Covic, wie Dardai ein früherer Hertha-Profi und -Jugendtrainer, sollte den Neustart vorantreiben. Daraus wurde nichts. Nach einem Auftakt der Marke "alle Achtung", einem 2:2 beim FC Bayern, setzte es drei Niederlagen am Stück. Die Mannschaft: verunsichert, planlos, Tabellenletzter. Auch eine Siegesserie gegen formschwache Paderborner, Kölner und Düsseldorfer brachte keine Stabilität.

Die Kompaktheit der Dardai-Jahre war dahin, die erhoffte Belebung der Offensive fand nie statt. Hertha verlor auch das erste Berliner Bundesliga-Derby seit 42 Jahren: Beim 1. FC Union gab es eine 0:1-Niederlage. Nach einem 0:4-Debakel in Augsburg wurde Ante Covic Ende November erlöst. Der Trainer-Nobody wurde durch einen Coach mit weltweiter Strahlkraft ersetzt: Jürgen Klinsmann. Der brachte Leidenschaft und Kompaktheit zurück in die Mannschaft. Hertha holte unter dem früheren Bundestrainer acht Punkte aus fünf Spielen, blieb dreimal ohne Gegentor.

Wer kommt, wer geht?

Geld ist ausreichend da. Dank der 224 Millionen Euro, die Investor Lars Windhorst in den Verein gesteckt hat. Mehr als 100 Millionen Euro davon sind in den kommenden Jahren für neue Spieler eingeplant. Hertha hat die Hoffnung, mit viel Geld und einem Jürgen Klinsmann auf der Trainerbank (oder Hinterhand) große Namen nach Berlin locken zu können: Mario Götze, Julian Draxler oder Emre Can wurden in diesem Winter bereits gehandelt. Nationalspieler und Kicker, die regelmäßig in der Champions League auflaufen, sollen es künftig sein. Besonders heftig war der Flirt mit dem früheren Gladbacher Granit Xhaka vom FC Arsenal. Die Realität bei den Neuzugängen sieht bislang anders aus: Kein Granit, eher ein Kieselstein wurde geholt: Santiago Ascacíbar kam vom VfB Stuttgart aus der 2. Bundesliga. Für den kleinen, bissigen Argentinier hat Hertha rund 12 Millionen Euro gezahlt. Ascacíbar hat in zweieinhalb Stuttgarter Jahren stolze 22 Gelbe Karten gesehen. Dazu kam einmal Gelb-Rot und eine Rote Karte inklusive sechswöchiger Sperre, weil er Leverkusens Kai Havertz angespuckt hat. Um es positiv zu sehen: Diese Galligkeit fehlte Herthas Mittelfeld bislang.

Der Verein fahndet weiter nach namhaftem Personal in allen Mannschaftsteilen. Priorität hat ein zentraler Mittelfeldspieler. Weil Xhaka nun wohl doch lieber in London bleiben möchte, geht die Suche weiter. Lucas Tousart von Olympique Lyon gilt als Kandidat. Bei den Abgängen zeigt Jürgen Klinsmann, dass er wenig von Verdiensten vergangener Tage hält: Salomon Kalou, einer der erfolgreichsten Torjäger der letzten Hertha-Jahre und als lustiger Vogel und Team-Player eigentlich kaum wegzudenken, kann sich einen neuen Verein suchen. Dafür wurde er vom Training frei gestellt. Ondrej Duda, Top-Scorer der letzten Saison, wurde an Norwich City in die englische Premier League verliehen. Eduard Löwen, erst im Sommer als großes Mittelfeldtalent für sieben Millionen Euro aus Nürnberg gekommen, wurde, ebenfalls auf Leihbasis, nach Augsburg abgeschoben. Auch Nachwuchsmann Sidney Friede wurde aussortiert.

Der Trainer

Hertha setzte lange auf interne Lösungen. Pal Dardai hatte als Rekordspieler und langjähriger Jugendtrainer die "Hertha-DNA". Ebenso sein Nachfolger Ante Covic, der im Sommer übernahm. Beide trugen einst gemeinsam mit Michael Preetz das blau-weiße Trikot. Der wiederum ist seit zehn Jahren Manager des Vereins. Die "Cliquenwirtschaft" hat ihre Vorteile, lähmte zuletzt aber jegliche Weiterentwicklung. Und dann kam Jürgen Klinsmann. Wie einst beim Deutschen Fußball-Bund und dann beim FC Bayern München hat dieser Mann alles verändert. Dabei ist er noch nicht einmal zwei Monate im Amt. Schon bei der Vorstellung seines Trainerteams wurde eher groß aufgefahren: Der frühere Werder-Coach Alexander Nouri wurde sein Assistent und brachte seinen Co-Trainer Markus Feldhoff mit.



Für die ersten Wochen coachte Andreas Köpke Herthas Torhüter, das ehemalige Hertha-Urgestein Arne Friedrich wurde als neuer "Performance Manager" installiert, das Schleifen der müden Profis übernimmt nun Werner Leuthard, Oberleutnant a.D., der einst unter Felix Magath die Profis in Stuttgart, München, Wolfsburg und Schalke fit machte. Im Wintertrainingslager in Florida bekam man eine Idee vom "Klinsi way of life": Täglich gab es nur eine Trainingseinheit (üblicherweise sind es zwei), diese dauerte dann gut zwei Stunden (üblicherweise sind sie deutlich kürzer). Stammspieler und Reservisten übten größtenteils getrennt voneinander. Statt gemeinsamer Rafting-Touren oder ähnlicher Ausflüge, die in Trainingscamps gern gemacht werden - Stichwort: "Teambuilding" - konnten die Profis ihre Freizeit frei einteilen. Auch die Ernährung, bislang bei Hertha akribisch gesteuert, blieb jedem Spieler selbst überlassen. Nur die bei Spielern so beliebte Jogginghose hat Klinsmann auf Reisen zu Auswärtsspielen verboten. Ansonsten setzt Klinsmann auf die lange Leine und nebenbei auf neue Medien. Der Chef selbst oder ein Kicker sitzt regelmäßig vor dem Computer, um sich im Video-Live-Chat mit den Fans auszutauschen.

Erwartungen an die Rückrunde

Die letzten Spiele vor der Winterpause haben Klinsmanns Notfallplan-Fußball verdeutlicht: Kompakt stehen und dann über die schnellen Außenbahnspieler auf Angriff umschalten. Mit diesem wiederentdeckten Dardai-Fußball will Hertha zunächst die Klasse halten. Nur vier Punkte trennen die Berliner aktuell vom Relegationsplatz. Das anspruchsvolle Auftaktprogramm hält Bayern München (H), den VfL Wolfsburg (A) und Schalke 04 (H) bereit. Sicherheit kann da nicht schaden. Hertha hat als erste Bundesliga-Mannschaft das Training wieder aufgenommen (bereits am 29. Dezember). In dieser Zeit wurde erstaunlich wenig am Spielerischen gearbeitet. Stattdessen setzt Klinsmann auf Fitness. Am Ende der langen, kräftezehrenden Einheiten hat Schleifer Leuthard stets die besonders fiesen Übungen ausgepackt. Hertha wird vorerst weiter auf kompaktes Verteidigen und schnelles Umschalten setzen. Und auf konditionelle Vorteile hoffen. Schritt für Schritt will Klinsmann dann mehr Offensive und Dominanz. Ob und wann das gelingt, wird auch davon abhängen, wer bis zum 31. Januar noch nach Berlin wechselt.

Hertha muss den spannenden Spagat zwischen Abstiegskampf und "Big City Club" (Investor Lars Windhorst) und "größenwahnsinnigen Zielen" (Performance-Manager Arne Friedrich) schaffen. Möglichst schnell will der Verein international spielen. Der "Klinsi way of life" soll den Weg ebnen.

