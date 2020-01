Der Kaufrausch bei Hertha BSC hält an: Am letzten Tag der Tranferperiode verpflichteten die Berliner Stürmer Matheus Cunha von RB Leipzig. Weil der 20-Jährige gerade mit Brasiliens U23 um ein Olympia-Ticket kämpft, kann er Hertha nicht sofort verstärken.

Hertha BSC hat auch am letzten Tag der Transferperiode noch einmal zugeschlagen und den brasilianischen Stürmer Matheus Cunha verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig und unterschrieb einen langfristigen Vertrag. Die Ablöse soll bei rund 18 Millionen Euro plus Boni liegen.

Derzeit kämpft Cunha mit der brasilianischen U23-Mannschaft bei einem Qualifikationsturnier in Kolumbien um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio. Das Team hat sich bereits vorzeitig für die Endrunde qualifiziert und ist noch bis zum 9. Februar im Einsatz. Cunha könnte also frühestens beim Auswärtsspiel in Paderborn (15. Februar) für die Berliner zum Einsatz kommen.