Krzysztof Piatek kommt vom AC Mailand - Das ist Herthas neuer Stürmer-Star

30.01.20 | 18:49 Uhr

Hertha BSC arbeitet weiter an seinem millionenschweren Kader-Update. Am Donnerstag gab der Verein die etwa 23-Millionen teure Verpflichtung des polnischen Stürmers Krzysztof Piatek vom AC Mailand bekannt. Piatek soll Herthas größte Schwachstelle beheben.

Da ist er also: Der erhoffte Neuzugang im Sturm bei Hertha BSC. Krzysztof Piatek, 24 Jahre alt, kommt einen Tag vor Ende der Wintertransferperiode vom AC Mailand und kostet den Berliner Bundesligisten etwa 23 Millionen Euro. "Mit Krzysztof bekommen wir einen hoch veranlagten Angreifer, der seine Torgefährlichkeit und Offensivqualität schon eindrucksvoll auf höchstem Niveau sowohl in der Serie A als auch in der Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat", wird Geschäftsführer Michael Preetz in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Durch ihn haben wir nun noch mehr Qualität in der Offensive", so Preetz weiter. Der Stürmer unterschrieb einen langfristigen Vertrag beim Hauptstadtklub. Mit Piatek soll die vielleicht größte Schwachstelle in Herthas Kader ausgebessert werden: Das Sturmzentrum.



mehr zum thema imago images/Matthias Koch Der Umbau unter Klinsmann und seine Folgen - Hertha droht, ein Stück Identität zu verlieren

Der ersehnte Stürmer

26 Tore in 55 Spielen in der italienischen Serie A, davon 22 in der vergangenen Saison, die Piatek als drittbester Torschütze der Liga abschloss. Der Blick auf die Zahlen lässt es schon erahnen: Mit dem polnischen Mittelstürmer bekommt Hertha einen Spieler, dessen Abschlussqualität im aktuellen Kader nur der in die Jahre gekommene Vedad Ibisevic besitzt. Piatek ist ein Spieler, den man gerne als "klassischen Mittelstürmer" bezeichnet. Seine Tore erzielt er mit dem starken rechten Fuß, mit links, oder mit dem Kopf. Seine Bewegungen im und um den Strafraum sind clever - wo es Abschlussmöglichkeiten gibt, ist Piatek meist nicht weit. Sein Landsmann, der ehemalige Hertha-Stürmer Artur Wichniarek, beobachtet Piatek schon seit seiner Zeit in Polen und sagt über den Star-Einkauf: "Er ist einer wie Jürgen Klinsmann. Er sucht den einfachsten Weg zum Tor. Er ist kopfballstark, hat einen guten Abschluss und den Torriecher."

Lewandowski-Vergleiche

Immerhin 39 Millionen Euro ließ sich der AC Mailand Piateks Dienste vor einem Jahr kosten. Da hatte das Sturmtalent gerade 13 Tore in der Hinrunde für den FC Genua erzielt, nachdem er erst vor der Saison aus Polen nach Italien gewechselt war. Bei den aus Tradition stolzen, aber zuletzt oft enttäuschenden Mailändern, sollte Piatek die Reihe einiger großartiger Stürmer fortführen. Die Wunschrückennummer 9 gab man ihm zunächst nicht, mit dem Hinweis, dass man sich diese beim AC mit Toren erst verdienen müsse. Im Sommer bekam er seine 9 dann doch, denn Piatek hatte die Erwartungen erfüllt - neun Tore und eine Vorlage gelangen ihm in der Rückrunde, dazu taugte sein Jubel mit überkreuzten Armen und Fingerpistolen-Gesten als Markenzeichen. Wegen seiner kantigen Gesichtszüge und der athletischen Statur (Körpergröße: 1,83 Meter) bekam Piatek auch schon den für polnische Sturmtalente fast obligatorischen Vergleich mit seinem Landsmann Robert Lewandowski aufgezwängt.

Sturmhoffnung in der Heimat: Krzysztof Piatek in einem Länderspiel für Polen an der Seite von Robert Lewandowski.

Stärken im Strafraum, nicht in der Ballbehauptung

In der laufenden Saison konnte Piatek die hohen Erwartungen allerdings kaum noch erfüllen. Nur vier Tore in 18 Spielen gelangen ihm in der Hinrunde für den AC Mailand, drei davon per Elfmeter. Seit der Rückkehr von Superstar Zlatan Ibrahimovic ist Piatek nahezu außen vor bei den "Rossonieri". Dabei haben die Ladehemmungen des Pistolen-Jublers durchaus nachvollziehbare Gründe. In Mailands defensivem und zuletzt wenig homogenem Spiel bekam Piatek als Sturmspitze nur wenige Torchancen, gerade einmal 22 Tore gelangen dem Team insgesamt. Ähnliches könnte ihm auch in Berlin zum Verhängnis werden, befürchtet Wichniarek. "Die Spielweise mit langen Bällen auf Selke, wie wir sie zum Beispiel gegen Bayern gesehen haben, das wird auch mit Piatek nicht funktionieren. Seine Stärke ist nicht die Ballbehauptung. Seine Stärken hat er im gegnerischen Sechzehner, aber da war Hertha zuletzt ziemlich selten", analysiert der Ex-Stürmer. Er fordert deshalb mehr Offensive von Klinsmann: "Mit seinen Qualitäten können sie auch offensiver spielen. Hertha muss es durch die Mitte versuchen mit diagonalen Pässen auf Piatek, und die Außenspieler müssen besser funktionieren. Er ist kopfballstark, also wird er auch erwarten, dass die ein oder andere Flanke kommt."



Transferausgaben jetzt fast bei 100 Millionen

Gelingt es seinen Mitspielern, Piatek ins Spiel einzubinden und ihn mit Vorlagen zu füttern, könnte der Stürmer tatsächlich ein vielversprechendes Mosaik in Klinsmanns "Big City Club"-Projekt sein. Das Potential für Auftritte auf internationaler Ebene bringt er als zehnmaliger Nationalspieler Polens erwiesenermaßen mit. Die Personalie verdeutlicht einmal mehr, wie weit die finanziellen Sprünge sind, die Hertha seit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst im Sommer nehmen kann. Piatek soll in der Vergangenheit bereits bei den deutlich renommierteren Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Dortmund im Gespräch gewesen sein. Dazu summieren sich die Investitionen in den Kader nach den Großtransfers von Dodi Lukebakio (20 Millionen Euro), Santiago Ascacibar (11 Mio.), Lucas Tousart (25 Mio.) und eben Piatek (23 Mio.) auf über 90 Millionen Euro - zuzüglich einiger kleinerer Ausgaben versteht sich, eine stolze Summe. Auch an einem Transfer des Brasilianers Matheus Cunha von RB Leipzig soll Hertha dem Vernehmen nach weiterhin interessiert sein. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sollen die Berliner für den Brasilianer rund 15 Millionen Euro zahlen. Eine Vertragsunterschrift wird für Freitag erwartet. Hinter Borussia Dortmund und Bayern München - aber zum Beispiel vor RB Leipzig - agiert Hertha damit zumindest finanziell schon auf Champions-League-Niveau.



Das waren die teuersten Zugänge von Hertha BSC

Bild: imago/Bernd König Platz 10: Bart Goor | 6,25 Millionen Euro* 2001 kam der belgische Nationalspieler Bart Goor (rechts im Bild) nach Berlin und gewann gleich mal das damals beliebte Vorbereitungsturnier "Ligapokal" mit Hertha. Danach verpassten Goor und die Berliner drei Mal knapp die Qualifikation für die Champions League. Insgesamt absolvierte der linke Mittelfeldspieler in der Haupstadt 114 Spiele (14 Tore, 16 Vorlagen), 2004 wechselte er für 1 Million Euro nach Rotterdam.

Bild: imago/Bernd König Platz 9: Valentino Lazaro | 6,5 Millionen Euro* 2017 lieh Hertha den Rechtsaußen zunächst von RB Salzburg aus. Einen Sommer später kauften die Berliner Lazaro dann, weil sich der Österreicher schnell zum Stammspieler entwickelte. Insgesamt hat Lazaro 65 Spiele (5 Tore, 13 Vorlagen) für Hertha absolviert und sich als Rechtsverteidiger in Europa einen Namen gemacht. Auch in Italien. Konkret bei Inter Mailand. Die kauften ihn vor der Saison 2019/20 für über 20 Millionen Euro - und so wurde Lazaro zum teuersten Abgang in der Vereinsgeschichte.



Bild: imago/Contrast Platz 8: Marcelinho | 7 Millionen Euro* Sein Transfer hat sich mal so richtig gelohnt. 193 Spiele (79 Tore, 60 Vorlagen) absolvierte Marcelinho zwischen 2001 und 2006 für Hertha, damit machte sich der Brasilianer zur Club-Legende. So spektakulär wie er zauberte kaum ein anderer für Hertha im Olympiastadion, die Berliner Fans liegen dem extravaganten Mittelfeldspieler noch heute zu Füßen.



Bild: imago/DeFodi Platz 7: Eduard Löwen | 7 Millionen Euro* Für den U21-Nationalspieler von Absteiger Nürnberg griff Hertha tief in die Tasche. Die Blau-Weißen zahlten eine Ablöse von sieben bis acht Millionen Euro (je nach Quelle). In der abgelaufenen Spielzeit war der zentrale Mittelfeldspieler einer der Lichtblicke beim 1. FC Nürnberg, in 22 Bundesligaspielen gelangen ihm 3 Tore und 3 Vorlagen - eine davon gegen Hertha. Anfang des Jahres verliehen ihn die Berliner an den FC Augsburg.



Bild: imago/Rust Platz 6: Alex Alves | 7,6 Millionen Euro* Der Brasilianer war lange Zeit Herthas Rekordtransfer. 1999 kam der Stürmer nach Berlin und wandelte fortan auf und neben dem Platz zwischen Genie und Wahnsinn. Seinem Tor des Jahres 2000, aus dem Anstoßkreis gegen Köln, folgten auch Eskapaden, wie Autofahren ohne Fahrerlaubnis. Aber Alves blieb auch nach seinem Abgang 2003 im Herzen der Fans - die Trauer als er 2012 im Alter von 37 Jahren an Leukämie starb, war auch in Berlin groß.



Bild: imago/DeFodi Platz 5: Davie Selke | 8 Millionen Euro* Davie Selke kam 2017 aus Leipzig und galt lange Zeit als eines der größten Stürmertalente Deutschlands. Der mittlerweile 24-Jährige, der alle Jugend-Nationalmannschaften durchlaufen hat, zeigt zwar immer wieder gute Spiele für Hertha, kommt in 63 Spielen aber erst auf 18 Tore und 13 Vorlagen. Bisher gelang es ihm noch nicht, dauerhaft Vedad Ibisevic im Hertha-Sturm zu verdrängen.

Bild: imago/Sportfoto Rudel Platz 4: Santiago Ascacibar | 11 Millionen Euro* Der erste echte Wintertransfer der Alten Dame seit 2015/16 hatte gleich einen saftigen Preis: Für 11 Millionen Euro verpflichtete Hertha Anfang Januar den 22-jährigen Argentinier Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart. Stolzer Preis für einen harten Abräumer aus der zweiten Liga. Der defensive Mittelfeldspieler kommt mit der Empfehlung von 22 gelben, einer gelb-roten und einer roten Karte in 74 Einsätzen (53 davon in der Bundesliga) aus Stuttgart nach Berlin.

Bild: imago/Jan Huebner Platz 3: Dodi Lukebakio | 20 Millionen Euro* Mit einer Ablösezahlung von 20 Millionen Euro stieß Hertha mit der Verpflichtung des belgischen Nationalspielers Dodi Lukebakio in eine neue Dimension vor. Der 1,87 Meter große Profi war in der vergangenen Saison vom Premier-League-Club FC Watford an Bundesliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und hatte einen erheblichen Anteil daran, dass der Aufsteiger eine starke Saison ablieferte und am Ende überraschend Zehnter wurde. Lukebakio schoss 2018/19 insgesamt 14 Tore in 34 Pflichtspielen.

Bild: imago/GribaudiImagePhoto Platz 2: Krzysztof Piatek | 23 Millionen Euro* "Daumen hoch" - Das ist Herthas neuer Stürmer-Star. Der 24-jährige Pole Krzysztof Piatek wechselt vom italienischen Traditionsverein AC Mailand nach Berlin. Mit einer Ablöse von rund 23 Millionen Euro ist Piatek bereits der vierte Transfer mit zweistelliger Ablösesumme in dieser Saison für den "Big City Club". In Italien erzielte der Pole 26 Tore in 55 Serie A-Spielen für den FC Genua und den AC Mailand.

Bild: imago images/PanoramiC Platz 1: Lucas Tousart | 24 Millionen Euro* Herthas neuer Rekordtransfer ist französischer U21-Nationalspieler - und wechselt für rund 24 Milllionen Euro an die Spree. Tousart kommt von Olympique Lyon und wird auch für die Rückrunde erstmal an den Klub aus der Lique 1 ausgeliehen. Somit wird er erst in der kommenden Saison für Hertha BSC auflaufen.

