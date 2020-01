Am Sonntag startet Hertha BSC gegen die Bayern in die Bundesliga-Rückrunde. Vorher muss Coach Jürgen Klinsmann allerdings noch beim DFB seine gültige Trainerlizenz nachweisen. Die aber liegt offenbar bei ihm zu Hause - in Kalifornien.

Klinsmann äußerte sich am Mittwoch zwar nicht gegenüber den Journalisten am Trainingsplatz, aber im Rahmen eines Livestreams auf der Facebookseite des Vereins. Auf die Frage eines Nutzers nach seiner Trainerlizenz sagte der Hertha-Trainer: "Die liegt irgendwo in meinem Häuschen in Kalifornien, in irgendeiner Schublade. Die werden wir schon wieder finden." Im Bericht der "Bild" hatte Klinsmann zudem angegeben, dass er nicht daran gedacht habe, die Lizenz mitzunehmen, als er sich im November auf den Weg nach Berlin machte.

Der ehemalige Profi hatte seine Lizenz im Juni 2000 bei einem DFB-Sonderlehrgang erworben, danach arbeitete Klinsmann als Bundestrainer und beim FC Bayern München, sowie als US-Nationaltrainer. Trotzdem muss Klinsmann dem DFB noch Fortbildungsnachweise nachliefern. Denn die Statuten des Verbandes besagten, dass jede Lizenz "nach Erhalt für drei Jahre gültig" ist, und für die Verlängerung "die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von 20 Lerneinheiten" nachgewiesen werden muss.

Hertha und Klinsmann bestätigten zwar auch das, zeigten sich in dieser Sache aber "entspannt". Der Trainer erklärte den Fans im Facebook-Stream: "Die Dinge, die der DFB braucht an Informationen, die habe ich denen schon zugemailt. Das hat alles seine Ordnung." Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, sagte im "Bild"-Bericht zu Klinsmanns Fortbildungen: "Das wird jetzt geprüft. Wir wissen, dass er sich in den letzten Jahren immer wieder weitergebildet hat, zum Beispiel in Mexiko und Brasilien, wo aber weniger auf Zertifikate geachtet wurde."