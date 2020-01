"Klinsmann ist das Beste, was mir passieren konnte"

Er kam im Sommer als Herthas teuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte. In der Hinrunde traf Dodi Lukebakio in der Liga vier Mal. Im Trainingslager sprach er nun mit Jakob Rüger exklusiv über die Hinrunde, Champions-League-Träume - und Jürgen Klinsmann.

Dodi Lukebakio: Natürlich sind sie hart. Das ist der Grund, aus dem wir ins Trainingslager fahren. Es geht darum, uns so gut wie möglich auf die Bundesliga-Rückrunde vorzubereiten. Und genau das machen wir gerade.

Über eine erfolglose Leihe zum FC Toulouse, Sporting Choleroi und den FC Watford gelangte er in der Saison 2018/19 als Leihspieler zu Fortuna Düsseldorf .

Bei dem belgischen Top-Klub machte er in der Saison 2015/16 seine ersten Schritte im Profifußball .

Die prägende Phase seiner fußballerischen Ausbildung verbrachte er in der Jugend des RSC Anderlecht .

Dodi Lukebakio wurde 1997 in Asse in Belgien geboren .

Wie wichtig ist die Fitness für die Art und Weise, wie Jürgen Klinsmann Fußball spielen lassen will?

Es ist wichtig, weil wir uns gut fühlen müssen. Ich denke, auf diesem Weg funktioniert das sehr gut. Wir wissen jetzt, was zu tun ist - und ich hoffe, wir machen es in der zweiten besser als in der ersten Saisonhälfte.

Wie schauen Sie persönlich auf Ihre Leistungen in der Hinrunde?

Ich habe versucht, meine Spielweise an das Team anzupassen. Es war nicht leicht für uns. Ich bin nicht alleine auf dem Platz und deshalb brauche ich meine Mannschaftskollegen. Sie haben mir natürlich gut geholfen. Aber ich hoffe natürlich, dass die Rückrunde erfolgreicher wird. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, sollte besser sein. Denn wir haben Qualität in der Mannschaft. Ich glaube an dieses Team.

Es gab eine Menge Auf und Abs und den Trainerwechsel. Wie schwierig ist es für einen Stürmer, unter diesen Bedingungen gute Leistungen zu zeigen?

Das hat alles auch mit der Mentalität zu tun. Du musst positiv sein und natürlich arbeiten. Und dann gehört am Ende im Fußball auch ein bisschen Glück dazu. Deshalb gilt es einfach weiterzumachen. Mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, und der Qualität, die wir haben, wird es sich irgendwann auszahlen.

Wir ist es für Sie, mit Jürgen Klinsmann zu arbeiten?

Das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil er auch ein Stürmer war - und eine Legende ist. Ich versuche, alles zu hören, was er sagt, und zu lernen, damit ich es für meine Karriere mitnehmen kann. Ich bin sehr gespannt, weiter unter ihm zu trainieren.