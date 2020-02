Kluge verpasst Bronze bei der Bahnrad-WM in Berlin knapp

Der Cottbuser Radprofi Roger Kluge hat einen guten Start in die Bahnrad-WM hingelegt - die erste Medaille aber knapp verpasst: Der 34-Jährige belegte am Samstag bei seinem ersten Einsatz bei den Titelkämpfen in Berlin den vierten Platz im Omnium. Mit 97 Punkten musste er sich dem Franzosen Benjamin Thomas (158), Jan Willem van Schip aus den Niederlanden (135) und dem Briten Matthew Walls (117) geschlagen geben.