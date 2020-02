ISTAF-Indoor in Berlin

rbb|24 überträgt das ISTAF Indoor am Freitag ab 18:15 Uhr live im Stream.

Es wird eine große Leichtathletik-Show vor ausverkaufter Halle. Beim Berliner ISTAF-Indoor wollen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Co. neue Rekorde aufstellen. Und im Duell der Geschlechter sind die Männer heiß auf die Revanche. Von Lynn Kraemer

Die siebte Auflage des ISTAF-Indoor verspricht spannende Duelle. Fast 70 Athleten aus 25 Nationen treten am Freitagabend auf die blaue Bahn in der Arena am Berliner Ostbahnhof. Das ISTAF Indoor bietet den Zuschauern insgesamt sieben Disziplinen nacheinander. "Jeder Sportler bekommt die 100-prozentige Aufmerksamkeit", sagte Meeting-Direktor Martin Seeber auf der Pressekonferenz vor der Veranstaltung.