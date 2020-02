Bild: imago images/Bernd König

DFB-Pokal-Achtelfinale - Freche Hertha will auf Schalke ins Viertelfinale einziehen

03.02.20 | 22:34 Uhr

Nach Schalke ist bei Hertha in diesen Tagen vor Schalke. Am vergangenen Freitag trennten sich die Berliner im Ligaduell von den Königsblauen 0:0-Unentschieden. Nur vier Tage später gibt es im DFB-Pokal-Achtelfinale die Neuauflage. Von Astrid Kretschmer

Bei Hertha bleibt man auch vor dem Pokalspiel auf Schalke kiebig. Der Berliner Ausdruck bedeutet ja so viel wie frech, aufmüpfig. So grätscht Herthas neuer Stürmer Krzysztof Piatek auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinale am Dienstag (20:45 Uhr) bei einer Frage an Jürgen Klinsmann mutig dazwischen. Was dieser besonders aufregend an dem Polen fände, so die Frage des Journalisten. "Everything", sagt Piatek. "Alles". Allgemeines Gelächter. Gutes Anlaufverhalten, könnte man in der Fußballsprache sagen.

Der in der Winterpause für 23 Millionen Euro vom italienischen Spitzenklub AC Mailand gekommene Offensivmann kann sich, laut Trainer Klinsmann, auf sein Startelf-Debüt im Pokal auf Schalke freuen. "Davon gehe ich mal aus", bestätigt Herthas Chefcoach lachend.

Defensive top - Offensive flop

Piatek soll die stockenden Berliner Angriffsbemühungen beleben. Bei der unattraktiven Nullnummer in der Liga in Berlin hatte Hertha nicht viel zu bieten. "Freitagabend, als er eingewechselt wurde, hat sich das ganze viel mehr verlagert", erklärt Klinsmann. "Weil er Bälle fest macht, weil er den Gegner richtig in Unruhe bringt. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, ihn ins Spiel zu bringen, um mehr Druck nach vorn zu entwickeln und mehr Torchancen herauszuspielen." Auch für Manager Michael Preetz hat der neue Offensivmann besondere Qualitäten. "Er ist ein klassischer Torjäger, der körperlich sehr robust und im Abschluss sehr stark ist. Er wird die Bundesliga bereichern", erklärt Preetz. Piatek soll ein Eckpfeiler für das Vorhaben sein, Hertha zum von Investor Lars Windhorst erträumten "Big City Club" zu machen. Zukunftsmusik - der Abstiegskampf in der Liga und das Pokal-Achtelfinale auf Schalke bedeuten das Hier und Jetzt. Er sei bereit, so der 24-jährige Piatek. "Ich bin in Form, ich habe die ganze Zeit beim AC Mailand trainiert, im letzten Spiel in Berlin bin ich gut reingekommen, hatte einen guten Einstand. Ich bin 100 Prozent motiviert."

Sehnsucht nach Pokalsieg im Finale "daheim"

Trotz des Abstiegskampfes in der Bundesliga ist der Pokal-Wettbewerb für den Tabellendreizehnten vor dem Spiel beim Sechsten Schalke "extrem wichtig", wie Manager Michael Preetz sagt: "Im Pokal gibt es nur siegen oder fliegen. Wir werden alles investieren". Anders als am Freitag muss es im Pokal definitiv einen Sieger geben. "Es ist ganz klar, wir wollen dieses Ding gewinnen", sagt Trainer Klinsmann mit Vehemenz. "Wir fahren nach Schalke, um zu gewinnen und im Pokal weiter zu kommen, weil das ein klasse Wettbewerb ist. Ein Finale in Berlin wünscht sich jeder hier". Auch der einstige Weltklasse-Stürmer weiß um die Sehnsüchte der Hertha-Fans vom 'Finale daheim'. "Diese Sehnsucht nach einem Pokalsieg im eigenen Stadion, die kann ich absolut nachvollziehen und es gäbe nichts Schöneres, als einen großen Schritt in die Richtung zu machen", so Klinsmann.

Schalke Coach Wagner stichelt vor Pokalduell

Von ihrer defensiven Ausrichtung werden die Blau-Weißen wohl so schnell nicht abweichen. Schalke-Coach Wagner wird es nicht überraschen. Jürgen Klinsmann zitierte seinen Kollegen: "Wie David Wagner gesagt hat: Ein bisschen eklig kann es schon werden". Aber das war nicht alles. Am Montag legte Wagner nach und ließ durchblicken, dass er Klinsmanns Interpretation des 0:0 vom vergangenen Freitag in der Liga für eigenwillig hielt. Klinsmann hatte sein Team besser im Spiel gesehen. "Meine Frau sagt in solchen Situationen immer: Was juckt es die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt?", erklärte der Schalker Übungsleiter. Spannende Gemengelage. Eine passende Antwort könnte Hertha um Stürmer Piatek auf dem Platz geben. "Ich werde hier viele Tore für Hertha schießen", so der Pole. Hertha ist kiebig. Jetzt müssen den Worten nur Taten folgen.

Sendung: rbbUM6, 03.02.20, 18:00 Uhr