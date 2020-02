Er kennt die Situation, Nouri war schon mal verantwortlicher Cheftrainer eines Bundesligisten, bei Werder Bremen. Jetzt ist er die Nummer eins in Berlin und hat etwas vor: "Die Mannschaft ist konzentriert, alle sind im Training engagiert und man spürt, dass alle etwas erreichen wollen", so der neue Cheftrainer auf der Pressekonferenz am Freitag. Das Team sei zuletzt - mit der Ausnahme des Mainz-Spiels - auf einem guten Weg gewesen, diesen gelte es, jetzt fortzusetzen.

Eine neue Option kann dabei Matheus Cunha sein, der neue Offensivspieler. Am Mittwoch erst eingeflogen, nach efolgreicher Olympia-Qualifikation mit Brasilien , hat er am Freitag bereits mit der Mannschaft trainiert. Für eine Kader-Nominierung wird es sicher reichen, ob er auch von Beginn an eingesetzt wird, ist noch unklar.

Die Frage ist nur, wie sehr hat die Klinsmann-Flucht den Rest der Mannschaft beeindruckt? Wie ruhig ist das Team, um nach dem Mainz-Debakel und der folgenden Chaos-Woche wieder beide Beine auf den Boden zu bekommen? Geht es nach Alexander Nouri, der nach eigenen Angaben eine "Riesen-Begeisterung" für die Aufgabe mitbringt, werden alle mit "Vollgas und Energie" eine "gute Arbeit" leisten, die dann auch eine "erfolgreiche Arbeit" sein wird.

Was trotz aller Widrigkeiten in dieser Woche für Hertha spricht, sind die zuletzt erfolgreichen Auswärtsspiele in der Bundesliga: Sieg in Leverkusen, Sieg in Wolfsburg; darauf lässt sich bauen und Optimismus entwickeln: "Wir wollen diesen Trend fortsetzen und erfolgreich sein in Paderborn", sagte Herthas neuer Trainer. Der das Vertrauen der Vereinsführung genießt. Zumindest in den nächsten Wochen, vielleicht aber sogar darüber hinaus: "Es ist im Fußball nichts ausgeschlossen - und Alexander Nouri hat jetzt seine Chance, an die erste Stelle zu treten", stellt auch Manager Michael Preetz klar.

Hertha BSC ist im Umbruch - wieder einmal. Aber natürlich kann man die Situation auch als Chance begreifen und einen Aufbruch daraus machen. Trainer Alexander Nouri jedenfalls vermittelte bei seinem ersten Auftritt als Verantwortlicher den Eindruck, als könne das mit Gelassenheit und Entschlossenheit gelingen. Nicht nur in Paderborn.