Der BFC Dynamo hat einen 7:4 (2:2)-Kantersieg bei den Amateuren von Hertha BSC gefeiert. Die Mannschaft von Christian Benbennek rückt durch den Sieg am Freitagabend in der Tabelle der Regionalliga Nordost näher an die Hertha heran und steht jetzt nur noch einen Punkt hinter den Blau-Weißen auf Platz fünf. Mann des Spiels war mit drei Treffern Mittelfeldspieler Joey Breitfeld.

Der BFC ging bereits früh in Führung. Mit seinem dritten Saisontreffer brachte Philip Schulz die Mannschaft von Christian Benbennek nach nur elf Minuten in Front. Doch im Anschluss wurde Hertha besser. Zunächst verpasste Jessic Ngankam den Ausgleich noch knapp (12.), wenig später war es dann Muhammed Kiprit (23.), der für Hertha ausglich. Es war bereits das 16. Saisontor für Kiprit in der laufenden Spielzeit.

Doch auch das 1:1 hielt nur kurz. In der 29. Minute brachte Breitfeld den BFC erneut in Führung und stellte den alten Vorsprung wieder her. Nachdem die Benbennek-Elf auch in der Folge eigentlich das bessere Team war, kam Hertha vor der Halbzeit etwas glücklich noch zum erneuten Ausgleich. Timur Gayret erzielte den 2:2-Halbzeitstand (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel mussten die Zuschauer im Stadion am Wurfplatz nicht lange auf ein Tor warten. Der 23-jährige Breitfeld stellte mit seinen Treffern in der 49. und 55. Minute auf 4:2. Die Tore von Bahadir Özkan (68.) und Mateusz Lewandowski (70.) waren schließlich die Vorentscheidung. Zwar kam Hertha durch Treffer von Irwin Pfeiffer (72.) und Palko Dardai (80.) noch einmal heran, Lukas Felix Krüger erzielte in der 81. Minute aber das 7:4 und zog den Schlussstrich unter das Torfestival.