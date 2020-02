Turbine Potsdam ist in der Frauen-Fußball-Bundesliga der fünfte Heimsieg in Folge gelungen. Die Brandenburgerinnen bezwangen am Freitagabend den Tabellennachbarn SGS Essen mit 1:0.

Den entscheidenden Treffer erzielte Abwehrspielerin Malgorzata Mesjasz, die in der 73. Minute nach einem Freistoß von Marie-Therese Höbinger traf.