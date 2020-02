Bild: imago images/Matthias Koch

Fünf Lehren aus Herthas Comeback in Düsseldorf - Kraft-Klub mit Mehrwert

29.02.20 | 13:45 Uhr

Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter, ein Punkt. Das 3:3 von Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf bot Chaos, Ekstase und Fußballunterhaltung pur. Aber war es nun ein Punktgewinn? War vielleicht sogar mehr drin? Was bleibt von diesem Spiel? Diese fünf Lehren.

Per Ciljian Skjelbred ist 32 Jahre alt, seit 16 Jahren Profi und in seiner siebten Saison mit Hertha BSC. Mithin also ein Mann, der wissen sollte, wovon er spricht, wenn er über das 3:3 seiner Mannschaft bei Fortuna Düsseldorf sagt: "Chaos-Spiel. Tut mir leid für alle Fans. Dass wir 0:3 hinten liegen und dann 3:3 spielen, das soll es auf diesem Niveau eigentlich nicht geben." Dass der Auftakt zum 24. Spieltag in der Bundesliga kein gewöhnliches Spiel war, darin waren sich hinterher auch alle einig. Und trotzdem lassen sich auch aus dieser "Klaviatur der Gefühle" (Hertha-Trainer Alexander Nouri) ganz allgemeine Schlüsse ziehen.

Hoffnungssturm

"Geld schießt Tore", heißt es bekanntlich. Das gilt besonders für Hertha BSC. Den Verein, der in der Winterpause wie kein anderer Verein der Bundesliga zugeschlagen hat auf dem Transfermarkt. Und zumindest im Sturm scheint sich das Investment bereits auszuzahlen. Krzysztof Piatek und Matheus Cunha trafen beide und ergänzten sich vielversprechend. Während der Pole als klassischer Abschluss-Spieler vor allem im Strafraum gefährlich wird, spielt der Brasilianer fröhlich um ihn herum, schafft Räume für seine Mitspieler, sucht aber dennoch selbst immer wieder den Abschluss. So hätte er fast noch den 4:3-Siegtreffer erzielt, sein Distanzschuss traf allerdings lediglich den Pfosten. Dass Piatek in der aus Berliner Sicht katastrophalen ersten Halbzeit eine hundertprozentige Chance liegen ließ, während sein Sturmpartner in den ersten 45 Minuten nahezu unsichtbar war? Muss zu verschmerzen sein. Denn bei aller Spendierlaune des Big-City-Club auf Abruf: Komplette Spieler wechseln weiterhin lieber zu wirklich großen Vereinen.

Abwehrsorgen

Mit einer Sache hatte Jürgen Klinsmann in seinen Hertha-Tagebüchern zweifelsfrei Recht: "Vier Top-Innenverteidiger, von denen man nur zwei braucht (…)." Kein Problem, schien sich Alexander Nouri gedacht zu haben, und stellte Jordan Torunarigha einfach auf die Position des Linksverteidigers. Das kann der hochveranlagte 22-Jährige prinzipiell auch spielen, Torunarigha verfügt über eine gute Geschwindigkeit und ein für Abwehrspieler mehr als ordentliches Passspiel. Doch wurde in Düsseldorf auch sichtbar, dass ihm auf dieser Position die Praxis fehlt. Insbesondere vor dem 3:0 der Gastgeber durch Kenan Karaman, das über seine Seite eingeleitet wurde, stand Torunarigha recht hilflos im Raum herum.

Zwischen Aktionismus und Hoffnung

Das grundsätzlich schwammige Abwehrverhalten der Hertha lag auch darin begründet, dass Alexander Nouri seine Startelf im Vergleich zum Spiel gegen den 1. FC Köln gleich auf sieben Positionen veränderte. Die für das spielerische Selbstverständnis einer verunsicherten Mannschaft wichtigen Automatismen schleifen sich so generell nur schwer ein. Zudem wirkt der personelle Kahlschlag schnell wie blanker Aktionismus und Prinzip Hoffnung. Als würde jemand, der versucht eine schmackhafte Suppe zu kochen, gleich sieben Zutaten austauschen, weil ihm noch ein bisschen Schärfe fehlt.

Leben mit Mehrwert

Immerhin haben die dann noch zusätzlichen Wechsel in der Halbzeit (Mittelstädt und Wolf für Lukebakio und Dilrosun) ganz offenbar in die richtige Richtung gezeigt. Die Mannschaft kam wie verwandelt aus der Kabine, so dass man gar nicht anders kann, als tief in die Floskelwolke zu greifen uns zu konstatieren: Die Moral stimmt, die Mannschaft lebt. Auch, weil sie offenbar über ein ganz eigenes Regulativ besitzt: So hieß es nach der Partie, die Spieler hätten sich offen die Meinung gegeigt. Und insbesondere Torwart Thomas Kraft habe "noch einmal einen Apell an die Jungs gerichtet und scheinbar den richtigen Impuls ausgelöst", wie Alexander Nouri nach dem Spiel sagte. Dass Kraft spielte, sei übrigens "auch eine Empfehlung von unserem Torwart-Trainer" gewesen, so Nouri. "Eine rein sportliche Bewertung." Eine mit Mehrwert, um im Klinsmann-Abrechnungs-Duktus zu bleiben. Was allerdings insofern kurios anmutet, da es vor allem Ex-Stammtorhüter Rune Jarstein gewesen sein soll, der die Rückkehr des unter Klinsmann verbannten Torwart-Trainers Zsolt Petry forciert hatte.

Attacke!

"Wir haben natürlich Qualität in der Mannschaft, und vor allem auch Qualität, wenn wir nach vorne spielen", sagte Herthas Manager Michael Preetz nach der Partie. Eine Qualität, die in der zweiten Halbzeit auch deshalb zum Tragen kam, weil Hertha nun viel aktiver agierte. Ließ sich die Mannschaft in der ersten Halbzeit bei Ballbesitz Düsseldorf noch weit in die eigene Hälfte zurückfallen, attackierte sie nun. Oder wie Maximilian Mittelstädt sagte: "Wir sind vorne mehr angelaufen, haben früh alles zugestellt und den Spielaufbau von Düsseldorf gestört, sodass sie viel mit langen Bällen agieren mussten." Eine Ausrichtung, die Hertha und der gesteigerten Qualität der Spieler durchaus entgegen zu kommen scheint. Mit Mut gegen den Klassenerhalt: Das könnte eine vielversprechende Devise werden für Hertha, um den Wirrungen der letzten Wochen den schnellen Klassenerhalt entgegen zu setzen. Und wenn nicht? Nicht schlimm, um mit Per Skjelbred zu sprechen, der nach dem Wahnsinn von Düsseldorf auch sagte: "Das ist nur Fußball. Es gibt schlimmere Sachen im Leben." Und immerhin, das ist die vielleicht eindeutigste Lehre aus dem Spiel in Düsseldorf: Langweilig wird es mit Hertha derzeit ganz bestimmt nicht. Sendung: rbbUM6, 29.02.2020, 18:00 Uhr