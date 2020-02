Bild: imago images/Contrast

Herthas einseitige Rivalität mit Schalke 04 - Hass mich, wenn Du kannst

02.02.20 | 15:11 Uhr

Wenn Hertha am Dienstag im DFB-Pokal bei Schalke 04 aufläuft, schwingt zumindest bei den Anhängern aus Berlin wieder jede Menge Ablehnung mit. Die ist älter, als alle Herthaner Spieler. Und beruht vermeintlich nicht auf Gegenseitigkeit. Von Ilja Behnisch

Bald sind es 50 Jahre. In der Ehe würde man sagen: Goldene Hochzeit. Auf Schalke hingegen sagt man mehrheitlich: Hä? Watt? So wie eh und je, so wie am vergangenen Freitag, als Königsblau im Olympiastadion zu Gast war. So wie am kommenden Dienstag, wenn Hertha BSC zum Pokalspiel in die Veltins-Arena reist.

Mit der Wildsau in der Grundschule

"Nee. Kann ich gar nicht sagen. Wir sind immer besser gewesen, was soll das für eine Rivalität sein", fragte dann auch ein Schalker Anhänger am Freitagabend einen rbb-Reporter. Der wollte genau wissen, ob die Fans von S04 denn wüssten, dass es eine Feindschaft gebe zwischen ihrem Klub und der Hertha. Das Ergebnis? Ernüchternd. Den Meisten sagt die vermeintliche Rivalität gar nichts. Und die, die davon wissen, sagen Dinge wie: "Den Blauen ist das relativ egal. Das ist so wie mit der Wildsau und der Eiche, die sich reibt." Oder: "Da war ich in der Grundschule, da kann ich nix dafür."



Ein Sieg, der zur Niederlage wurde

Ist aber auch lange her, der 15. Dezember 1971. Der Tag, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der Urknall dieser einseitigen Rivalität. Nur in Berlin, unter den Anhängern der Hertha, haben sie nicht vergessen, was damals passierte. Erste Pokalrunde im Berliner Olympiastadion vor gerade einmal 8.000 Zuschauern. Hertha dominiert gegen Fischer, Kremers, Libuda und Co., gewinnt mit 3:0. Zwei Tore Erich Beer, zwei Torvorlagen von Zoltan Varga. Ein eleganter Ungar, Typ stürmender Spielmacher. Varga wurde 1964 Olympiasieger, vier Jahre später floh er aus seinem Land. In der Heimat wurde er deshalb zum Tode verurteilt. Seit 1970 spielte Varga für Berlin - und war dort schnell ein Publikumsliebling.



Ein Urknall am grünen Tisch

Das Problem an diesem Dezembertag im Jahr 1971: Varga hätte gar nicht kicken dürfen. Er war wegen der Verwicklung in den Bundesliga-Skandal gesperrt worden: Noch im Sommer hatte er 15.000 Mark Schmiergeld angenommen, so wie 14 andere Herthaner und Schalker. Von denen hatten später einige vor Gericht und unter Meineid ihre (vermeintliche) Unschuld beteuert. Deshalb nannten Hertha-Fans den FC Schalke 04 jahrelang nur FC Meineid. Die Aufklärung zog sich hin, Sperren wurden erst Anfang 1974 ausgesprochen. Einzig Varga erhielt eine sogenannte Vorsperre, 1971 bereits gültig auch für das besagte Pokalspiel. Hertha zog eilig vor ein Berliner Zivilgericht, bekam Recht und wagte den Einsatz des Ungarn. Doch der Verein hatte sich verpokert: Schalke legte Einspruch beim DFB-Sportgericht ein und gewann die Partie am grünen Tisch. Danach schaffte es S04 ins Pokalfinale und besiegte am 1. Juli 1972 den 1. FC Kaiserslautern mit 5:0.



Zoltan Varga im Trikot von Hertha BSC | Bild: imago images/Sven Simon

Zwangsabstieg wegen "Stacheldrahtprämie"

Kein Wunder also, dass sie sich im Ruhrgebiet nicht lange aufhielten mit den genauen Umständen des damaligen Erstrunden-Triumphs. Zumal die Schalker vor der eigenen Haustür genug zu tun haben mit der Pflege von Rivalitäten. Was ist schon ein nachträglich gewonnenes Pokalspiel gegen Berlin im Vergleich zur historisch gewachsenen Abneigung gegen Borussia Dortmund oder Rot-Weiß Essen? Aber Hertha? Über Jahrzehnte umschlossen von der Deutschen Demokratischen Republik, kein Lokalrivale weit und breit. Die Berliner waren 1963 Gründungsmitglieder der Bundesliga, aber sie hatten erschwerte Bedingungen. So sagt etwa Knut Beyer, Autor des Buches "111 Gründe, Hertha BSC zu lieben": "Zum Überleben musste Hertha den Spielern Handgelder zahlen, auch Stacheldrahtprämie genannt. Damit sie überhaupt in die geteilte Stadt kommen. Die waren auch erlaubt, allerdings nur bis zu einer Höhe von 10.000 D-Mark."



Eine einseitige Rivalität?

Hertha überzog dabei den Rahmen des Erlaubten, flog auf und wurde 1965 mit dem Zwangsabstieg bestraft. Der eigentliche Tabellenletzte dieser Saison, Schalke 04, durfte, auch aufgrund der Aufstockung der Bundesliga von 16 auf 18 Mannschaften, in der Liga bleiben. "Hinterher stellte sich heraus, dass die Meisten gegen diese Handgeldregel verstoßen hatten", erzählt Beyer. Schon damals waren die Herthaner also nicht gut zu sprechen auf den Verein aus Gelsenkirchen. Oder wie Beyer sagt: "Schon in den sechziger Jahren haben sich die Fangruppen beharkt. Und besonders in den achtziger Jahren gab es massive Auseinandersetzungen mit der sogenannten Gelsenszene." Dass die Rivalität einseitig sei, stimme demnach nicht, und überhaupt: "Es muss ja nicht auf Gegenseitigkeit beruhen."



Schließt sich der Kreis?

Immerhin, könnte man sagen, haben sich die Schalker beim Gastspiel am vergangenen Freitag doch zu einer Regung hinreißen lassen. "Eingetragener Verein" war auf einem großen Kurvenbanner zu lesen. Eine Spitze gegen den Einstieg des Investors Lars Windhorst bei Hertha BSC. Aus der Sicht der Herthaner sei das mit Gelassenheit zu nehmen, so Knut Beyer: "Da haben wohl einige die Sorge, dass sich unter den ersten Sechs ein anderer Verein einfindet." Und: "Hertha ist weiter ein eingetragener Verein." Wer weiß, vielleicht wird ja doch noch eine richtige Rivalität draus. Mit weit verbreiteter Abneigung auf beiden Seiten. Aber erstmal steht am Dienstag das Pokalspiel der beiden Mannschaften an. Knut Beyer sagt: "Das wäre ein Zeichen, wenn Hertha im DFB-Pokal ausgerechnet über Gelsenkirchen weiterkommt." Weil es die Aufbruchstimmung rund um den Verein zusätzlich befeuern würde. Und einen fast 50 Jahre alten Kreis schließen. Sendung: rbb UM6, 02.02.2020, 18 Uhr