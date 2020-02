Hertha-Verteidiger Jordan Torunarigha soll beim Pokalspiel der Berliner am Dienstagabend bei Schalke 04 rassistisch aus dem Publikum beleidigt worden sein. "Jordan hat mir erzählt, es gab rassistische Beleidigungen im Block, an dem er vorbei ist. Mit Affengeräuschen und sonst was", sagte Teamkollege Niklas Stark im ARD-Interview. Auch Trainer Jürgen Klinsmann äußerte gegenüber dem TV-Sender "Sky", es sei "mehrfach" dazu gekommen. "Das geht gar nicht."