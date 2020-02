Der 40-Jährige leitete am Dienstagmorgen bereits die erste Trainingseinheit. Performance-Manager und Ex-Hertha-Profi Arne Friedrich kommentierte die Entwicklungen am Rande des Trainings mit einem Lächeln: "Es zieht ein Sturm über Berlin". Noch am Montag hatte sich Jürgen Klinsmann in einem Facebook-Livestream den Fragen der Hertha-Fans gestellt .

Der Verein äußerte sich kurz nach der Meldung auf auf der Vereinswebsite. "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren", wird Manager Michael Preetz auf der Homepage zitiert. Zunächst soll Co-Trainer Alexander Nouri das Amt von Klinsmann übernehmen.

Zunächst bedankt sich Klinsmann in dem Statement bei den "Spielern, Fans, Zuschauern, Betreuern und Mitarbeitern von Hertha BSC für die Unterstützung". Allerdings benötige er als Cheftrainer das "Vertrauen der handelnden Personen". Dieses scheint der Weltmeister von 1990 zuletzt nicht mehr gespürt zu haben. "Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente", heißt es in dem Statement weiter. Deshalb sei er "nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen". Er sei fest davon überzeugt, dass "die Hertha das Ziel - den Klassenverbleib - schaffen wird".

Klinsmann stand bislang in neun Bundesliga-Partien als Trainer der Blau-Weißen an der Seitenlinie, in denen er zwölf Punkte holte. Er hatte das Amt von Ante Covic übernommen, der trotz großer Ambitionen vor Saisonstart mit der Mannschaft in den Abstiegskampf der Bundesliga gerutscht war. Doch auch Klinsmann konnte den Verein nicht in ruhigere Gefilde führen - auch nach fast 80 Millionen Euro Ausgaben für Wintertransfers. Klinsmann gilt im Verein als engster Vertrauter von Investor Lars Windhorst, der im Juni letzten Jahres bei Hertha eingestiegen war. Windhorst möchte den Verein durch seine Zahlungen mittelfristig in die Champions-League führen.

Die aktuelle Realität sieht hingegen anders aus: Nach 21 Spieltagen findet sich Hertha mit nur sechs Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf dem 14. Rang in der Tabelle wieder - am Wochenende gab es eine ernüchternde 1:3-Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05. Zuletzt war der Verein zudem im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FC Schalke 04 (2:3 n.V.) ausgeschieden.