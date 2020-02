Hertha-Präsident Werner Gegenbauer und Investor Lars Windhorst haben bestätigt, dass Jürgen Klinsmann in Zukunft nicht mehr in seiner Funktion als Aufsichtsratmitglied tätig sein wird: "Nach der jüngsten Entwicklung ist es mir nicht vorstellbar, dass er weiterhin im Aufsichtsrat aktiv ist. Die Art und Weise des Abgangs ist so inakzeptabel, dass wir das im Sinne des Vereins so in dieser Form nicht fortführen können", sagte Windhorst am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten.