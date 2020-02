Klinsmann hatte am 11. Februar nach 76 Tagen überraschend seinen Rücktritt als Hertha-Trainer verkündet. Am Mittwoch, 15 Tage nach seinem unerwarteten Rücktritt, prangerte er in einer Generalabrechnung die Verhältnisse bei seinem ehemaligen Arbeitgeber an. Klinsmann attackierte in einem ausführlichen Protokoll über die Zeit als Hertha-Trainer vor allem Manager Michael Preetz. Sport-Bild veröffentlichte das Dokument.

