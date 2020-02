Im nächsten Spiel treffen Sie auf die ebenfalls abstiegsgefährdeten Halberstädter (So. 13:30 Uhr). Wie gehen Sie dieses richtungsweisende Spiel an?

Halberstadt hat eine sehr junge und laufstarke Mannschaft, die eine kompakte Einheit bildet und über die Teamleistung kommt. Wir müssen diesmal Einiges besser machen. Zuletzt wurden wir in der Defensive eiskalt für unsere Fehler bestraft, die dürfen in Halberstadt nicht passieren. In der Offensive müssen wir uns noch mehr Chancen herausarbeiten und effektiver werden, um Tore zu machen. In unserer Situation zählen nur Siege - und genau so müssen wir auch denken.