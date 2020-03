imago images/Andreas Gora Audio: Inforadio | 28.02.2020 | Interview mit Bob Hanning | Bild: imago images/Andreas Gora

Interview | Füchse-Manager Bob Hanning - "Wir hoffen, doch noch mal den Turnaround zu schaffen"

29.02.20 | 17:56 Uhr

Die Niederlage gegen den Tabellenletzten Nordhorn war zu viel. Die Füchse Berlin feuerten Trainer Velimir Petkovic. Manager Bob Hanning erläutert nun im Gespräch die Beweggründe, spricht über die Nachfolger - und die Vergaben von drei WM-Turnieren nach Deutschland.

rbb|24: Herr Hanning, nach drei Niederlagen innerhalb einer Woche haben die Füchse Berlin Trainer Velimir Petkovic am Freitag entlassen. Sportvorstand Stefan Kretzschmar hat gesagt, es sei sein schwerster Tag, seit er im Verein ist. Was ist los mit Ihrer Mannschaft? Bob Hanning: (lacht) Er ist ja noch nicht so lange da, sodass das natürlich eine seiner schwersten Aufgaben bis jetzt war. Man ist zu dem Entschluss gekommen - nachdem wir in Minden und Rioja verloren haben und dann auch noch gegen den Tabellenletzten Nordhorn, der vorher nur ein Spiel gewonnen hatte -, dass wir noch einmal etwas versuchen müssen. Gerade vor dem für uns so immens wichtigen Spiel am Sonntag gegen die Spanier (Anm. d. Red.: Die Berliner empfangen in der Gruppenphase des EHF-Cups BM Logrono La Rioja). Wir haben ja das Europapokal-Final-Four in Berlin. Was wäre das für ein Debakel, wenn wir da nicht selbst dran teilnehmen würden? Von daher die Entscheidung, dass es besser ist, noch einmal einen neuen Impuls zu setzen. Das tut man jetzt mit Michael Roth - in der Hoffnung, dass wir einfach wieder das Selbstvertrauen in die Mannschaft kriegen und nach der doch sehr unruhigen Woche vielleicht doch noch einmal den Turnaround schaffen.

Mehr zum Thema imago images / Bernd König Nachfolger stehen fest - Füchse Berlin entlassen Trainer Petkovic

Velimir Petkovic ist so ein erfahrener Trainer. Sie haben mit ihm große Erfolge gefeiert. Es ist fast nicht zu glauben, dass da so ein Einbruch kommt ... Das ist auch wirklich schade. Wir hätten es sehr gerne mit ihm zu Ende gebracht. Aber man hat gemerkt, dass Mannschaft und Trainer nicht mehr die Einheit waren und nicht mehr dieses unfassbar blinde Vertrauen zueinander hatten. Das hat viele, viele Gründe, die natürlich nicht ausschließlich beim Trainer liegen. Einzelne Spieler haben einfach ihr Leistungsniveau nicht in der Form abgerufen, wie wir es erwarten konnten. Andere Leistungsträger waren verletzt. Und so war es einfach die Summe der Dinge, die dazu geführt hat, dass es nicht mehr so gepasst hat, wie in den Jahren zuvor. Und dann ist es die Konsequenz gewesen, jetzt zu sagen: 'Wir versuchen es nochmal neu.' Da bin ich sehr bei Stefan Kretzschmar und seiner Haltung, nun doch nochmal einen Akzent zu setzen.

Michael Roth hat acht Jahre lang die MT Melsungen trainiert. Er soll es nun richten bis zum Saisonende - und dann übernimmt Jaron Siewert. Geburtsjahr 1994 - der Mann ist 26 Jahre alt. Einem solchen jungen Trainer vertrauen Sie die Füchse Berlin an? (lacht) Ja, aus unserer Sicht ist der verdammt jung. Das stimmt natürlich, weil wir leider alle miteinander ein stückweit älter werden. Aber im Ernst: Er ist jung, aber er ist sehr erfahren. Wir haben ihn schon mit 18 Jahren bei den Füchsen selbst zum Trainer ausgebildet. Er ist mit uns vier Mal Deutscher Meister geworden - zweimal in der A- und zweimal in der B-Jugend. Er hat auch unsere zweite Mannschaft trainiert. Und dann als 22-Jähriger in die zweite Liga zu TuSEM Essen gewagt - einem Traditionklub, der nur aufgrund des Torverhältnisses nicht abgestiegen war. Jetzt zurzeit steht er mit den Jungs auf einem Aufstiegsplatz. Er hat die Mannschaft komplett entwickelt. Und das ist genau das, was wir wollen: Motivation durch Identifikation. Ein Junge von uns an die Spitze des Vereins mit dem Fachwissen, das er hat. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir uns auf tollen Handball in der nächsten Saison freuen können. Aber jetzt müssen wir erstmal die Hausaufgaben hier in Berlin vor Ort erledigen ohne ihn.

Ich glaube, ausschlaggebend waren auch wir hier in Berlin. Bei der WM in Deutschland und Dänemark waren wir herausragender Gastgeber. Bob Hanning

Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Wir erreichen Sie in Kairo, wo der Deutsche Handball Bund bei der Vergabe der Weltmeisterschaften den Zuschlag für die Frauen-WM 2025, das Männer-Turnier 2027 - und on top noch die Junioren-WM 2023 bekommen hat. Wir haben Sie denn das angestellt? Wir sind natürlich wirklich super glücklich, dass wir gerade in so vielerlei Hinsicht bei den Junioren, Frauen und den Männern die Weltmeisterschaften kriegen können. Ich glaube, ausschlaggebend waren auch wir hier in Berlin. Bei der WM in Deutschland und Dänemark waren wir herausragender Gastgeber. Daran hat man sich erinnert und dann das Turnier 2027 Deutschland als Ganzes zugesprochen. Es ist natürlich auch schön, dass wir nach 1999 mal wieder einmal eine Junioren-Weltmeisterschaft haben. Gerade die Füchse haben mit sechs aktuellen Nationalspielern in der Jugend dann auch Spieler, die dort teilnehmen werden. Von daher ist das für den deutschen Handball ein sehr schöner Tag. Sie haben ein besonderes Herz für die Jugend - legen Wert darauf, dass die Füchse mit eigenem Nachwuchs in der Bundesliga spielen. Muss in den nächsten Jahren nun noch groß etwas gebaut werden oder reicht das aus, was in der Handball-Bundesliga an Hallen vorhanden ist? Das reicht erst einmal auf jeden Fall aus. Wir haben ja sogar 2024 noch die Europameisterschaft, sodass wir wirklich von einem Jahrzehnt des Handball sprechen können. Ob es golden wird, wie wir uns das wünschen, müssen wir dann erstmal unter Beweis stellen. Die Infrastruktur in Deutschland steht. In Berlin haben wir mit der Max-Schmeling-Halle, in der ja demnächst auch das Olympia-Quali-Turnier stattfindet, und der Mercedes-Benz-Arena zwei Orte. Dazu muss man aber sagen, dass in München und Frankfurt auch neue Hallen gebaut werden. Die spielen sicher bei der Vergabe 2027 auch eine Rolle. Wobei ich immer glaube, dass WMs letzten Endes auch in die Hauptstadt gehören.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Thomas Kroh, rbb Sport. Es handelt sich um eine redigierte Fassung.

Sendung: Inforadio, 29.02.2020, 21:15 Uhr