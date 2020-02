E. Abduljawwad Berlin Mittwoch, 12.02.2020 | 19:20 Uhr

Bei Hertha lag es nie am Trainer. Es lag immer an den Spielern bzw. an der Kaderzusammenstellung. Langsam macht Hertha Hamburg nach. So ein Verein ist gut in der zweiten Liga aufgehoben. Die Herren „daoben“ haben es noch nicht kapiert. Träume und Wirklichkeit.

Herr Preetz sollte auch Platz für einen Neuanfang machen