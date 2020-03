Die Cottbuserin Emma Hinze hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Die 22-Jährige siegte am Sonntag im Keirin-Finale. Hinze hatte zuvor bereits im Teamsprint und im Einzelsprint triumphiert.

Zuvor hatten der Berliner Theo Reinhardt und der Cottbuser Roger Kluge am Schlusstag der WM die Bronzemedaille im Madison, dem Zweier-Mannschaftsfahren, gewonnen. Das Duo musste sich den siegreichen Dänen Lasse Norman Hansen und Michael Mörköv sowie den Neuseeländern Campbell Stewart und Aaron Gate geschlagen geben. Damit verpassten die beiden nach zwei Mal Gold in den letzten beiden Jahren den dritten Titel.

Um den Dänen Mörköv hatte es im Vorfeld große Aufgregung gegeben. Der 34-Jährige hatte sich nach seiner Ankunft in Berlin am Donnerstag zunächst isoliert in seinem Hotelzimmer befunden, da er zuvor bei der UAE-Tour teilgenommen hatte. Die Rundfahrt war wegen der möglichen Erkrankung zweier italienischer Mitglieder eines Teams am neuartigen Coronavirus abgebrochen worden. Nachdem aber alle Tests negative Ergebnisse brachten, konnte der Däne starten.