Füchse Berlin scheitern an Meister Flensburg

33:35 in der Handball-Bundesliga

Sie brachten den amtierenden Deutschen Handball-Meister aus Flensburg an den Rand einer Niederlage - am Ende aber zogen die Füchse Berlin doch knapp den Kürzeren. In einem physisch betonten Spiel ging den Berlinern erst kurz vor Schluss die Puste aus.