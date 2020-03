Die konnten sich gegen Ende des ersten Viertels mit einer höheren Intensität in der Verteidigung erstmals etwas deutlicher absetzen und gingen mit einer Zehn-Punkt-Führung (34:24) in den zweiten Abschnitt. Auch als die Partie etwas hektischer wurde, behielt Alba die notwendige Übersicht und Ruhe beim Wurf. Allein in der ersten Halbzeit trafen die Gastgeber zehn ihrer 14 Dreierversuche und hatten sich zur Pause einen komfortablen 60:45-Vorsprung herausgespielt.



Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Berliner Offensive nicht nach und mit ihrer weiter starken Verteidigung gestatteten die Gastgeber den Bambergern fast sechs Minuten keinen Punkt. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt schon längst entschieden und Alba Berlin konnte Kräfte für die nächste Aufgabe am Mittwoch in der Euroleague (20.00 Uhr) gegen den FC Barcelona sparen.