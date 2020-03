Es waren gerade einmal 3,2 Sekunden, die Alba Berlin am Ende fehlten: Zwei Tage nach der 70:74-Heimniederlage gegen das Spitzenteam Barcelona unterlagen die Hauptstädter in der Euroleague bei Baskonia Vitoria. Dieses Mal machte sogar nur ein Punkt den Unterschied aus. Die Nordspanier setzten sich am Freitagabend hauchdünn mit 72:73 (39:29) durch - und das, obwohl die Albatrosse über weite Strecken in Führung lagen. Ein schmerzhaftes Ergebnis.