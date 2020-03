Hauchdünn musste sich Alba Berlin in der Euroleague am Mittwochabend dem spanischen Tabellenführer Barcelona geschlagen geben. Trotz zeitweiliger Elf-Punkte-Führung stand am Ende eine 80:84-Niederlage (46:38). Beste Werfer vor fast 9.000 Zuschauern in der katalanischen Hauptstadt waren Martin Hermannsson mit 17 und Landry Nnoko mit zwölf Punkten.

Neben den verletzten Peyton Siva, Tim Schneider und Makai Mason musste Trainer Aito Garcia Reneses auch noch auf den erkrankten Rokas Giedraitis verzichten. Die Berliner hatten zunächst Probleme, den Wurfrhythmus zu finden. Barcelona agierte hingegen eiskalt und spielte seine individuellen Vorteile aus. Nach dem ersten Viertel lag Alba deshalb schon 18:27 hinten.