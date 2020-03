Bild: imago images/Camera 4

Forward Teoman Alibegovic spielte von 1993 bis 1996 bei Alba Berlin. Alba war seine einzige Station in Deutschland, unter anderem spielte Alibegovic noch in Italien, der Türkei, Spanien und zuletzt in Griechenland, wo er 2003 seine aktive Karriere beendete. Anschließend wechselte er ins Managment. War zunächst bei Snaidero Udine, anschließend bei Fortitudo Bologna aktiv. Hier wird Alibegovic, der eine der Stützen der Alba-Mannschaft im Korac-Cup war, von Alba-Manager Marco Baldi bei einem Spiel der Albatrosse begrüßt.