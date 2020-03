Die dreifache Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze aus Cottbus ist nach ihren triumphalen Auftritten bei den Weltmeisterschaften in Berlin zur "Sportlerin des Monats Februar" in Deutschland gewählt worden.

Mit 40,3 Prozent der Stimmen landete Bob-Fahrer Francesco Friedrich auf Rang zwei. Mit seinen WM-Titeln in Altenberg im Zweier und Vierer krönte sich Friedrich zum Rekordweltmeister, gemeinsam mit dem Italiener Eugenio Monti. Platz drei bei der Wahl belegte mit 11,0 Prozent das Rodel-Duo Toni Eggert und Sascha Benecken. Bei der WM in Sotschi gewannen sie Gold im Doppelsitzer und mit der Mannschaft.



Gewählt werden die Sportler des Monats regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem TV-Sender Sport1. Bereits am Dienstag wurde Hinze in ihrer Heimatstadt Cottbus für die Erfolge bei der Weltmeisterschaft geehrt.