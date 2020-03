Wenn 1.000 Eishockeyspieler für eine Stunde aufs Eis gehen, haben zwei von ihnen am Ende eine Gehirnerschütterung. Das zeigen Studien mehrerer nordamerikanischer Universitäten. Aber nicht jeder Spieler geht nach einem Hit zu Boden oder zeigt klare Symptome wie Schwindel oder Übelkeit. Viele Gehirnerschütterungen bleiben unentdeckt.

Ein Ellenbogencheck gegen den Kopf: In der Saison 2013 erleidet André Rankel, Kapitän der Eisbären Berlin, eine Gehirnerschütterung. Doch die bleibt erst unentdeckt. Als er in den Tagen nach dem Spiel schwächelt, gehen die Ärzte von einem Virus oder Pfeifferschem Drüsenfieber aus. Dann wird Rankel schwindelig. Die Diagnose: Kopfverletzung.

Auch in anderen Sportarten sind Kopfverletzungen ein großes Thema . Beim American Football in der NFL wurden nach Dutzenden schweren Fällen mit teils tödlichen Spätfolgen deshalb die Regeln verschärft. Auch beim Fußball diskutiert das International Football Association Board (IFAB) über Regeländerungen .

Kopfverletzungen in anderen Sportarten

Die Gefahr von Gehirnerschütterungen wurde in der Liga lange unterschätzt, dieser Meinung ist auch Sven Felski, der mit den Eisbären sechs Mal Meister wurde: "Da hieß es dann mehr oder weniger: 'Mach‘ mal drei Tage Pause, dann noch eine Tablette und dann geht’s schon wieder und das ist leider Gottes auch so gewesen", erzählt Felski.

Ustorf spürt die Folgen noch heute: "Ich habe bei einer Siebentagewoche im Schnitt an vier bis fünf Tagen Kopfschmerzen. Ich habe weiter Konzentrationsprobleme. Ich bin licht- und lärmempfindlich. Und ich habe, was mein größtes Problem ist und wofür ich auch mit Medikamenten behandelt werde, Temperamentschwankungen", beschreibt Ustorf sein Leiden.

So wie bei Stefan Ustorf. Der langjährige Eisbärenkapitän und NHL-Profi erlitt während seiner Karriere fünf diagnostizierte Gehirnerschütterungen. Im Nachhinein gehen die Ärzte eher von 25 aus. Oft spielte er einfach weiter. 2011 beendete ein Schädel-Hirn-Trauma seine Karriere.

Die Studie ist zwar nicht repräsentativ für alle Footballer und die NFL streitet einen Zusammenhang ab. Aber die Liga-Leitung stützt andere Studien, die zu ähnlichen Ergebnissen kamen. 2013 hatte die NFL Entschädigungen in Millionenhöhe an ehemalige Profis gezahlt, die wegen ihrer Gehirnschäden vor Gericht geklagt hatten. Innerhalb weniger Jahre hatten mehrere Ex-NFL-Spieler Suizid begangen [derwesten.de] .

2017 untersuchten Wissenschaftler aus Boston in den USA die Gehirne von verstorbenen Footballprofis auf die Krankheit CTE (chronisch-traumatische Enzephalopathie). Sie kann zu Gedächtnisverlust, Depressionen und Demenz führen. Der Verdacht: CTE wird durch Zusammenstöße auf dem Spielfeld verursacht. Bei 110 von 111 untersuchten Gehirnen fanden die Forscher Anzeichen von CTE [jamanetwork.com]. Sicher ist das CTE-Syndrom erst nach dem Tod nachweisbar [dw.com] .

Doch Langzeitstudien über die Gefahren von Kopfverletzungen aus dem Football und Eishockey in den USA haben das Bewusstsein inzwischen geschärft. Kommt es zu einer zweiten Gehirnerschütterung, obwohl die erste noch nicht verheilt ist, steigt das Risiko für eine längere Erholungsphase und Komplikationen, wie zum Beispiel erhebliche Hirnschwellungen. Beim Zweittrauma besteht die Gefahr eines schrittweisen Verlusts von Gehirnzellen und langfristiger neurologisch-psychiatrischer Folgen, wie Parkinson.

Was tun, wenn's kracht?

Doch auch die "GET"-App gibt keine absolute Sicherheit, erklärt der Arzt Axel Gänsslen, der sie mitentwickelt hat: "Die App ist keine Diagnose-App. Wir haben kein Testinstrument, wo wir sagen können: Der hat was, der hat nichts. Es bleibt eine Graustufe. Ziel der App ist letztendlich, dass wir auch einen Nichtmediziner in eine Situation bringen zu sagen: Da könnte etwas sein". Kommt es beim Training zu einem Zusammenstoß und ist der Mannschaftsarzt nicht in direkter Nähe, können auch der Trainer oder Mitspieler mit der App eine erste Einschätzung geben. Dadurch ist sie auch im Breitensport einsetzbar.

Um Gehirnerschütterungen früh zu erkennen und Folgeschäden vorzubeugen, arbeitet die Deutsche Eishockey Liga (DEL) seit 2012 mit der "ZNS – Hannelore Kohl Stiftung" zusammen. Diese hat eine Test-App entwickelt, kurz "GET"-App. Mit der App kann man in weniger als drei Minuten ermitteln, ob eine Gehirnerschütterung vorliegen könnte. Das ist deutlich schneller als der offizielle Test "SCAT5", für den man eine Viertelstunde benötigt.

Seit kurzem bietet die "GET"-App die Möglichkeit Baseline-, also Durchschnittswerte, fürs ganze Team zu speichern. Vor der aktuellen Saison machen die Sportler den Reaktionstest in einer normalen Umgebung. Wenn im Training oder bei Spielen der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung aufkommt, kann die Reaktionszeit der Spieler besser verglichen werden. So soll die Verletzung schneller erkannt werden.

Außerdem bestraft die DEL inzwischen Angriffe gegen den Kopf stärker. Neurologische Tests zum Saisonbeginn sind verpflichtend. Ab der Saison 2020/21 muss es in allen Eishallen belastungsreduzierende Banden geben. Laut der Sportlerversicherung VBG kann das Verletzungsrisiko so um bis zu 29 Prozent gesenkt werden. Aber der Spielbetriebsleiter Jörg von Ameln sagt auch: "Angriffe gegen den Kopf wird es immer geben. Man wird es nicht wegbekommen, aber man kann versuchen, die Zahl zu minimieren und den Umgang hinterher zu optimieren".

In den USA sitzen zusätzliche Ärzte als neutrale Beobachter im Eishockey-Publikum und können jederzeit Spieler mit dem Verdacht auf Kopfverletzungen aus der Partie nehmen. In Deutschland fehle dafür das Geld, sagt von Ameln. Und auch feste Sperrzeiten nach Gehirnerschütterungen von mehreren Wochen will die Liga nicht einführen. Die Frage, wie schnell sich ein Spieler erhole, bleibe eine Grauzone.