Rankel: Ja, das stimmt. Ich hätte gerne ein anderes Ende gehabt bei den Eisbären. Aber im Endeffekt ist es so gelaufen, dass der Klub mir für die neue Saison keinen Vertrag mehr angeboten hat. Deswegen werde ich in der nächsten Spielzeit leider nicht mehr im Trikot der Eisbären auflaufen.

Wenn man das richtig verstanden hat, war es Ihnen auch ein bisschen zu viel, so viel für die Defensive tun zu müssen - oder ist das falsch interpretiert?

Nein, im Endefffekt ist es so, dass meine Rolle vor allem in diesem Jahr sehr defensiv ausgerichtet und meine Spielzeit dadurch auch nicht mehr ganz so viel war, wie davor. Das ist meiner Spielweise nicht ideal entgegengekommen. Klar musste ich in diesem Jahr sehr viel defensiv spielen, aber wir waren als Mannschaft so erfolgreich, dass ich gesagt habe, ich mache das gerne. Aber ich kann auch ehrlich sagen, dass es nicht immer zufriedenstellend für mich war, die Rolle auszufüllen, die ich in diesem Jahr hatte.