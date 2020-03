Björn Kopplin stand sowohl beim 1. FC Union als auch bei Bayern München unter Vertrag. Vor dem Duell beider Vereine erzählt der Wahl-Däne, wie er die Bundesliga noch verfolgt und welche Erinnerung an seine Zeit in Köpenick in besonders bewegt.

Björn Kopplin: Ich bin gerade Zuhause in Dänemark ( Anm. d. Red. Kopplin spielt seit 2017 in Dänemark und steht seit 2019 bei Randers FC unter Vertrag ). Ich hatte heute trainingsfrei. Das Wetter ist leider nicht so gut. Das ist aber in Dänemark so üblich. Eigentlich regnet es immer. (schmunzelt)

Bis 2004 spielte er in der Jugend von Union Berlin , ehe er in die Nachwuchsabteilung von Bayern München wechselte.

Wir hatten schon am letzten Wochenende das erste Spiel ohne Zuschauer. Das soll jetzt auch vorläufig erstmal so bleiben. Wir haben am Dienstag die Nachricht bekommen, dass ein Jugendspieler aus unserem Verein ebenfalls erkrankt ist. Das Virus trifft uns also auch in Dänemark. Der dänische Verband hat bekanntgegeben, dass er wohl umgerechnet drei Millionen Euro an die Vereine ausschüttet, um die Zuschauerausschlüsse zu kompensieren. Es ist schon sehr traurig, es fühlt sich eher wie ein Freundschaftsspiel in einem großen Stadion an - da fehlt irgendwas.

Das Coronavirus hält mittlerweile ganz Europa in Atem. (Anm. d. Red.: Zum Zeitpunkt des Interviews stand noch nicht fest, dass Union gegen Bayern ohne Zuschauer stattfinden wird.) Wie sind die Auswirkungen auf den Sport in Dänemark?

Sie spielen seit 2017 in Dänemark. Zunächst für Hobro IK, anschließend bei Bröndby IF, mittlerweile bei Randers FC. Wie kann man sich den dänischen Fußball im Vergleich zum deutschen vorstellen?

In Berlin steht am Samstag ein besonderes Spiel an. Union empfängt im Stadion An der Alten Försterei Rekordmeister Bayern München. Sie kennen beide Vereine gut, haben in beiden Klubs schon gespielt. Wie verfolgen Sie Ihre Ex-Vereine und das Spiel am Samstag?

Meinen ersten Verein Union verfolge ich natürlich sehr genau. Ich rufe meine Mutter (Anm. d. Red. Susanne Kopplin ist Mannschaftsleiterin bei Union Berlin) nach jedem Spiel an und frage, wie es war. Meistens kann ich die Spiele zwar gucken, ich frage trotzdem nachher immer, wie sie es empfunden hat. Bei Bayern München spielen – obwohl ich da schon seit über sechs Jahren weg bin – mit Thomas Müller und David Alaba sogar noch zwei Spieler, die ich von früher kenne. Das ist eigentlich sehr untypisch, dass ein Spieler einem so großen Verein über zehn Jahre lang treu bleibt. Leon Goretzka kenne ich außerdem noch aus meiner Zeit in Bochum. Ich schreibe manchmal mit ihnen. Ich bin nur selten in München, wenn wir aber zufällig in derselben Stadt sind, sehen wir uns. Kurz vor Weihnachten hat Bayern in Freiburg gespielt, da bin ich dann für eine Stunde vorbeigegangen und wir haben ein bisschen gequatscht. Es ist schön, wenn man die alten Weggefährten wieder sieht.