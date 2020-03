Seit knapp drei Wochen ist Dainis Kristopans mittlerweile bei den Füchsen Berlin. Seine neue Heimat hat der Lette bislang aber kaum kennengelernt. Der 2,15-Meter-Riese - zurzeit mit Abstand der größte Profi-Sportler Berlins - ist zu sehr mit der Eingewöhnung an seinen neuen Klub und einen neuen Coach beschäftigt.

Viel Zeit bleibt Kristopans nicht, es ist nur ein kurzes Gastspiel des lettischen Rückraumspielers in der Hauptstadt. Für vier Monate haben die Berliner Kristopans verpflichtet, im Anschluss zieht es den bulligen Letten, der für die Füchse in kürzester Zeit sowohl in der Offensive als auch in der Defensive enorm wichtig geworden ist, in die französische Hauptstadt zu Paris Saint-Germain.