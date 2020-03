Der Sieg bei der Fernfahrt Paris-Nizza ist für den Berliner Radprofi Maximilian Schachmann der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere. Worüber er sich am meisten freut und wie es in der wegen des Coronavirus ungewissen Zukunft für ihn weiter geht, erzählt er im Interview.

rbb|24: Maximilian Schachmann, bevor wir über Ihren großen Triumph bei der Fernfahrt Paris-Nizza sprechen, müssen wir über das bestimmende Thema dieser Tage reden. Sie leben in der Schweiz, inwiefern sind Sie vom Coronavirus betroffen?

Maximilian Schachmann: Auch in der Schweiz wird mittlerweile überlegt, einen "Shutdown" vorzunehmen. Mir geht es bis jetzt gut. Man merkt es aber zum Beispiel in den Supermärkten. Es ist deutlich voller und die Regale sind dafür leerer. Für mich war es jetzt nach dem Rennen in Frankreich echt schwierig. Wir Sportler haben sowieso nie allzu große Vorräte, weil wir viel unterwegs sind. Ich habe aber nach meiner Rückkehr alles bekommen - das passt also. Auch sonst herrscht hier noch das normale Leben. Wir müssen jetzt aber wirklich solidarisch denken. Die Regierung hat versichert, dass es genug Vorräte gibt. Keiner muss also Klopapier bunkern, es sollte lieber an die Mitmenschen gedacht werden, damit alle genug haben.