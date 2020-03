Bild: imago images/Nordphoto

Union will dritten Saison-Sieg gegen Freiburg - Triple-Trip in den Breisgau

05.03.20 | 19:23 Uhr

Nach dem Pokal-Aus gegen Leverkusen ist vor dem Ligaduell gegen Freiburg: der Sport-Club liegt dem 1. FC Union in dieser Saison, zwei Mal haben die Eisernen die Breisgauer bereits besiegt. Trainer Urs Fischer interessiert dieser Fakt allerdings wenig. Von Stephanie Baczyk

Zugegeben, die Kulisse war ungewöhnlich. Am Morgen nach dem Pokal-Aus in Leverkusen erschien Unions Coach Urs Fischer in einem Hotelflur im nordrhein-westfälischen Neuss zum vereinbarten Interview, die Stimme angeraut. Immerhin trug er den obligatorischen Trainingsanzug. "Ich hätte mich gerne noch mit der einen oder anderen englischen Woche rumgeschlagen", sagte der Schweizer mit Blick auf die 1:3-Niederlage bei Bayer. "Wir sind unglücklich ausgeschieden und jetzt gilt’s, den Fokus wieder auf die Liga zu bekommen."

Von Basel in den Breisgau

Zeit zu grübeln hat der 1. FC Union keine; der Terminkalender ist gut gefüllt diese Woche. Am Samstag sind die Eisernen zu Gast beim SC Freiburg, deshalb geht es vom Westen Deutschlands aus direkt weiter in den Süden: mit dem Flieger nach Basel und von da aus mit dem Bus in den Breisgau. Freiburg ist dabei sicher ein Ziel, das die Eisernen gerne ansteuern dürften - ginge es nach der Statistik, denn sowohl in der zweiten Runde des DFB-Pokals, als auch in der Hinrunde in der Liga haben die Köpenicker gegen den Sport-Club in dieser Saison gewonnen. Nur interessieren diese Daten Trainer Fischer nur sehr wenig: "Es beginnt wieder bei Null", mahnt der Schweizer mit einem Lächeln. "Es soll Dich auch nicht verleiten lassen, dass es fast von alleine geht." Die Freiburger stehen unter Druck, haben nach einer Hinserie mit stolzen 26 Punkten aus sieben Rückrunden-Partien magere sieben Zähler geholt. "Keiner will dreimal gegen eine Mannschaft verlieren", stellt Christian Streich, der Coach der Breisgauer nüchtern fest. "Jeder einzelne ist gefragt, um eins-gegen-eins die Duelle für sich zu entscheiden."

Vor oder hinter Freiburg?

Mit einem Sieg könnte Union in der Tabelle mit dem Sport-Club gleich ziehen, ihn bei einem Erfolg mit zwei Toren Unterschied sogar überholen. Dass die Eisernen auswärts in der Liga punkten können, haben sie in den letzten beiden Partien auf fremden Plätzen bewiesen und die Duelle gegen Bremen und Frankfurt dank konzentrierter Defensivleistung gepaart mit schnellem und effizientem Umschaltspiel für sich entschieden. "Wir machen auch viel dafür", ordnet Urs Fischer das konstante Auftreten seines Teams ein. Er ist sich auch sicher, dass seine Mannschaft die Pokal-Niederlage in Leverkusen schnell wegsteckt. "Ich glaube, das, was wir erleben, hilft uns dann, mit solchen Situationen umzugehen", so der Schweizer über frühere Pleiten. "Ob ich erstaunt bin? - In der einen oder anderen Situation vielleicht, dass es so schnell geht und die Mannschaft wirklich wieder den Fokus hinbekommt. Ich muss aber auch sagen: Es arbeiten alle daran. Alle um die Mannschaft herum machen da wirklich einen sehr guten Job."

Fischer erahnt verrückte Resultate

Dafür spricht, dass sich der Trainer des 1. FC Union im Pokal gegen Bayer fünf Änderungen in der Startelf erlauben konnte im Vergleich zum Ligaspiel gegen Wolfsburg und dass die Truppe auf dem Platz in puncto Willen, Einsatz, Kampf und Effizienz den Teamkollegen in nichts nachstand. Gegen Freiburg dürften Spieler wie Kapitän Christopher Trimmel, 10-Tore-Stürmer Sebastian Andersson und Mittelfeld-Leader Christian Gentner wieder zurück in die Anfangsformation rücken. "Es ging darum, Frische zu bringen", sagt Fischer. "Denn wir müssen in jedem Spiel ans Limit gehen und das kostet Kraft." Während der eine oder die andere den Köpenickern beim Blick auf die Tabelle ein komfortables Punktepolster von neun Zählern auf Relegationsplatz 16 attestiert, winkt Fischer ab. "Das sehe ich dann schon noch ein bisschen anders", stellt der Coach klar. "Es sind noch zehn Spiele, da kann soviel geschehen. Ich gehe davon aus, dass es noch ganz schön eng werden wird. Man weiß aus der Vergangenheit: Gerade in den letzten Runden gibt es verrückte Resultate." In Freiburg jedenfalls reicht ein weniger spektakuläres Ergebnis aus Sicht des 1. FC Union – aber ein Sieg zum Triple, dem dritten Erfolg in einer Saison gegen die Breisgauer, wäre schon nett.

