Wie viele andere Fanszenen protestieren sie dieser Tage gegen Kollektivstrafen. Erst mit sachlicher Kritk am DFB. Der Verband hatte eigentlich zugesagt, auf diese Art der Sanktionierung zu verzichten. 13 Minuten später richtet sich der Protest jedoch gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp persönlich, auf dessen Betreiben die Strafen wieder eingeführt wurden. Mit der bekannten ehrabschneidenden Wortwahl und seinem Konterfei im Fadenkreuz. Die Spieler sind in der Kabine. Die nächste Unterbrechung wäre ein Spielabbruch. Das sieht der Drei-Stufen-Plan des DFB vor.

Union-Spieler Christian Gentner meint nach der Partie über die erste Unterbrechung, er sei sich nicht sicher, ob man gleich so hätte reagieren müssen. Was die Schmähungen gegen Hopp angeht, positionieren sich die Spieler aber klar. Mannschaftskapitän Christopher Trimmel sagt, er sei zwar auch ein Freund davon bei bestimmten Dingen zu protestieren, doch: "bei persönlichen Beleidigungen hört es auf."

Nach dem Spiel gibt sich Union-Manager Oliver Ruhnert Mühe die Situation differenziert zu betrachten. "Fadenkreuze sind für uns inakzeptabel", stellt der Sauerländer klar. Er sagt aber auch: "Das Plakat gegen Kollektivstrafen, was die zuerst hochgehalten haben, war aus meiner Sicht eine Äußerung, die man auch so machen darf."

Wird die aktuelle Linie beibehalten, müsste in nächster Zeit wahrscheinlich jedes Spiel unterbrochen werden. Die Funktionäre, die nicht zuletzt ihr Premiumprodukt Bundesliga verkaufen wollen, sollten auch den Trainern zuhören. Urs Fischer findet beispielsweise: "Diese Unterbrechungen sind mühsam", denn: "das hilft dem Fußball nicht".

Und der hätte am Sonntag in der Alten Försterei jede Hilfe gebrauchen können. Die Anstoßzeit um 13:30 Uhr weckte schon Erinnerungen an Unions Tage in der zweiten Liga. Die vielen Kopfballduelle verstärkten diesen Eindruck zusätzlich. Die erste Hälfte sei von Taktik geprägt gewesen, sagt Fischer im Anschluss. "Nicht allzuschön anzuschauen."

Das stimmt, besonders weil die Taktik auf beiden Seiten von Anfang an darin besteht, Fehler zu vermeiden und sich den Gegner mit einer eng gestaffelten Defensive vom Leib zu halten. Sowohl Wolfsburg als auch Union sind im Umschaltspiel besonders gefährlich. Deshalb will keine der Mannschaften riskieren, im Spielaufbau den Ball zu verlieren. Weil beiden Teams all das sehr gut gelingt, entwickelt sich eine chancenarme Partie.