Rumborak Weyhe Sonntag, 01.03.2020 | 17:06 Uhr

Bei dieser vereinsübergreifenden Aktion frage ich mich, warum diese „Fans“ nicht gegen Autokonzerne rebellieren, die den Leuten erwiesenermassen mit organisierter Kriminalität das Geld aus der Tasche ziehen und dieses dann in Fussball investieren. Oder gegen dieses Pharma-Unternehmen, das jetzt mit Glyphosat unsere Lebensmittel verseuchen will. Die BVB AG Fans pilgern in die Signal-Iduna Arena, sind Versicherungs-Unternehmen moralisch besser? In Schalke spielen sie immer noch das Bergmanns-Lied, Hauptsponsor ist aber ein russischer Gas-Gigant! Verlogen hoch 3. so viel dazu. DFB und Vereine machen es sich sehr einfach. Die Mordaufrufe gegen Hopp gibt es seit Jahren. Wurde bisher auch nur einer dieser Straftäter angezeigt? Was ist, wenn Hopp tatsächlich angegriffen wird? Warum kann man in Fussball-Stadien straffrei Straftaten begehen? Ich meine juristische Strafen und nicht Fussball-Guck-Verbot.