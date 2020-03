Familiensport, Power Training oder Yoga: Mit der Aktion "Der rbb macht Fitness" wird der Sport in Zeiten der Corona-Krise ab Montag zwei Mal täglich per Livestream zu Ihnen nach Hause gebracht. Und auch die Vereine aus der Region profitieren.



In Zeiten von Corona ist vor allem eines wichtig: So viel wie möglich zu Hause bleiben, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das bedeutet aber auch: Bewegung und Sport kommen bei den meisten Menschen zu kurz.

"Ich sehe das schon an mir. Ich habe eigentlich ständig den Laptop vor der Nase oder ein Handy am Ohr. Und ups - mal kurz am Kühlschrank vorbei. Und schon wieder sitze ich. Ich glaube, das geht vielen von uns gerade so", sagt Elke Duda vom TSV Berlin Wittenau.